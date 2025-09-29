امینی: ۱۰۷ واحد متخلف در طرح نظارتی بر بازار برنج گیلان شناسایی شدند

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار برنج در استان گیلان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت کالاهای اساسی و لزوم کنترل مستمر قیمت‌ها، این طرح با محوریت برخورد با گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه برنج‌های داخلی و وارداتی اجرا شد.

وی با بیان اینکه گیلان به عنوان دومین تولیدکننده برنج کشور دارای جایگاه ویژه‌ای در تنظیم بازار این محصول است، افزود: در کنار برنج وارداتی، فرآیند عرضه، نگهداری و فرآوری برنج ایرانی نیز تحت نظارت دقیق قرار گرفت تا از احتکار و تخلفات مشابه جلوگیری شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: در این طرح که از ابتدای تابستان سال جاری آغاز شده، ۱۰۶ اکیپ بازرسی از ۴۶۸ واحد صنفی، شالیکوبی و انبار نگهداری برنج بازدید کردند که منجر به تشکیل پرونده برای ۱۰۷ واحد متخلف شد.

امینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه رسیدگی، تصریح کرد: در بازه اجرای طرح، ۱۰۳ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد که تاکنون ۷۷ فقره از آن‌ها مختومه و متخلفان به پرداخت ۲۲ میلیارد ریال جزای نقدی، الزام به عرضه کالا با نرخ رسمی و ثبت اطلاعات موجودی در سامانه جامع انبارها محکوم شده‌اند.

وی در ادامه به اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس نیز اشاره کرد و گفت: این طرح در حوزه لوازم‌التحریر و پوشاک دانش‌آموزی از اول شهریور تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در حال اجرا است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: در این طرح تاکنون ۴۰ اکیپ بازرسی از ۲۰۳ واحد صنفی بازدید کردند که منجر به تشکیل ۱۰۱ پرونده تخلفاتی شده و از این تعداد ۳۳ فقره مختومه و متخلفان به پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

امینی در پایان تصریح کرد: گشت‌های مشترک نظارتی در سطح استان گیلان با همکاری سایر نهادهای نظارتی همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت و با متخلفان به‌شدت برخورد می‌شود.