عاملیت عرضه کنندگان متخلف کالاهای کالابرگ در آذربایجان غربی قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه از تشدید نظارت بر فروشگاههای عرضه کالاهای کالابرگی و برخورد قاطع با متخلفان خصوصا فروشندگان مرغ که در عرضه مرغ با کالابرگ به قیمتی بالاتر از فروش در زمان عادی اقدام می نمایند خبر داد.

وی گفت: با توجه به وضعیت کنونی جامعه و افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید کالاهای اساسی، تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گشت های مشترکی به همراه دستگاههای نظارتی در دو نوبت صبح و عصر و حتی در ایام تعطیل با حضور میدانی در سطح بازار با نظارت بر قیمت ها به ویژه در فروشگاههای عرضه کننده کالاهای کالابرگی با متخلفان خصوصا فروشندگان مرغ که در هنگام عرضه مرغ با کالابرگ به قیمتی بالاتر از فروش در زمان عادی اقدام می کنند برخوردی قاطع و بدون مماشات انجام می دهد.

نجف زاده ضمن تقدیر و تشکر از عرضه کنندگان کالاهای اساسی و کالابرگی استان در همراهی با مردم و مسئولین استانی، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان با معدود فروشگاه هایی که با سوء استفاده از وضعیت کنونی جامعه قصد سودجویی از طریق گرانفروشی و احتکار را دارند به شدت برخورد و ضمن برخورد قاطع با متخلفان و صدور جرایم سنگین،نسبت به قطع عاملیت آنها نیز اقدام قضایی انجام خواهد داد.

وی اضافه کرد: هم اکنون هیچ گونه مشکلی در ذخایر کالاهای اساسی در انبارها نداریم ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا با شماره تلفن 135 به تعزیرات حکومتی استان و با تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان گزارش کنند.