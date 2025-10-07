امینی: متخلفان بازار گوشت در گیلان ۲۲ میلیارد ریال محکوم شدند

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات طرح نظارتی ویژه گوشت مرغ و تخم‌مرغ اظهار کرد: از ابتدای تیرماه تا نهم مهرماه امسال، تعداد ۹۸ اکیپ نظارتی در استان فعال بودند که در مجموع ۲۷۵ بازرسی انجام دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۲۶۵ پرونده تخلف تشکیل شده که پس از بررسی‌های لازم ۱۹۰ پرونده مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به میزان جریمه‌های صادر شده گفت: مجموع محکومیت‌ها در این پرونده‌ها بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال است که نشان از اهتمام جدی تعزیرات در برخورد با تخلفات حوزه گوشت مرغ و تخم‌مرغ دارد.

امینی تاکید کرد: این طرح‌ها با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین امنیت غذایی در استان ادامه خواهد داشت و تعزیرات با متخلفان به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.