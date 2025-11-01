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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

برگزاری آزمون آمادگی جسمانی و مهارتی کسب درجه ایثار

برگزاری آزمون آمادگی جسمانی و مهارتی کسب درجه ایثار

روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از برگزاری دوازدهمین دوره آزمون آمادگی جسمانی و مهارتی کسب درجه ایثار ویژه نجاتگران حائز شرایط در آبان ماه به میزبانی استان قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول این آزمون ویژه برادران از یازدهم تا نوزدهم آبان ماه به میزبانی جمعیت هلال احمر استان قم برگزار می‌گردد. این آزمون به صورت متمرکز و با حضور نجاتگران حائز شرایط کسب درجه ایثار سراسر کشور انجام می‌شود.

در نخستین بخش آزمون، شرکت‌کنندگان پس از گذراندن آزمون‌های آمادگی جسمانی (آیتم‌های ۹ گانه) و کسب امتیاز لازم به مرحله دوم که ویژه آزمون‌های تخصصی و مهارتی است، راه می‌یابند.

در خصوص جزئیات این آزمون اعلام کرد: مرحله آمادگی جسمانی با آیتم‌های دوی ۴۵ متر، دوی مارپیچ، پرش طول درجا، پرش جفت دوطرف، انعطاف نیم‌تنه به جلو، بارفیکس خوابیده، دراز و نشست، پلانگ و کوپر برگزار می‌شود.

در مرحله مهارتی نیز آزمون‌های تخصصی اقدامات پیش‌بیمارستانی، جستجو و نجات در جاده، جستجو و نجات در آوار، جستجو و نجات در کوهستان و فضای معلق و جستجو و نجات در محیط‌های آبی انجام می‌شود.

هدف از برگزاری این آزمون‌ها، سنجش میزان آمادگی جسمانی و مهارت‌های فنی و تخصصی نجاتگران، به منظور برنامه‌ریزی برای حفظ و ارتقای توان عملیاتی آن و نیز ارتقا به درجه ایثار می‌باشد.

گفتنی است؛ مرحله دوم این آزمون از ۲۰ تا ۲۴ آبان ماه برای خواهران و مرحله سوم از ۲۵ آبان تا ۲ آذر برای برادران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6640872
فاطمه کریمی

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