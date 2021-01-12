برگزاری آزمون ایثار با حضور ۶۵ نجاتگر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قزوین نشست هماهنگی و تشکیل کمیته استانی جهت برگزاری نهمین آزمون درجه ایثار برای نجاتگران جمعیت هلال احمر در بخش آقایان با حضور مدیر عامل، معاونین و دیگر دست اندرکاران برگزاری این آزمون صبح روز سه شنبه در جمعیت هلال احمر استان برگزار شد.

حسن آصفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین در رابطه با این نشست اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری آزمون درجه ایثار برای نجاتگران درجه نجاتگر یکم جمعیت هلال احمر انجام شد تا با مدیریت و نظارت مناسب و ایجاد شزایط مناسب برگزاری آزمون شاهد برگزاری خوب این آزمون در استان باشیم.

وی با بیان اینکه این آزمون به صورت استانی و با حضور ۶۵ نفر از واجدین شرایط شرکت در آزمون برگزار خواهد شد در ادامه افزود: دارا بودن درجه نجاتگر یکم، سپری شدن حداقل دو سال از صدور درجه نجاتگر یکم، کسب امتیاز لازم برای ارتقای درجه ایثار، دارا بودن نمره قبولی در آزمون جسمانی و مهارتی از جمله شرایط شرکت در آزمون ایثار است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین به بخش‌های مختلف این آزمون اشاره کرد و افزود: آزمون شامل دو آیتم آمادگی جسمانی نظیر کوپر، دراز و نشست، انعطاف نیم تنه به جلو، دوی ۴۵ متر، پرش طول درجا، فشار موازی، پرش جفت دو طرف، دوی مارپیچ و معلق ماندن و دیگر آیتم‌های آن آزمون مهارتی از جمله کمک‌های اولیه، جست‌وجو و نجات در جاده، جست‌وجو و نجات در آوار، جست‌وجو و نجات در کوهستان و جست‌وجو و نجات در محیط‌های آبی است.

وی با بیان اینکه این آزمون در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه سال جاری در بخش آقایان برگزار خواهد شد و زمان برگزاری آزمون نجاتگران خانم نیز متعاقباً اعلام می‌شود در ادامه خاطر نشان کرد: افرادی که موفق به دریافت درجه ایثار به عنوان بالاترین درجه امدادی هلال احمر شوند در هنگام وقوع حوادث و بلایا در قالب تیم‌های واکنش سریع امدادی بکار گرفته خواهند شد و همچنین با برنامه ریزی جمعیت هلال احمر کشور، استفاده از امدادگران با درجه ایثار در استخدام‌های آتی جمعیت از بین اعضای داوطلبی که موفق به کسب درجه ایثار شده‌اند، انجام می‌شود.