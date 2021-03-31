دریافت بالاترین درجه هلال احمر توسط نجاتگر جمعیت هلال احمر قوچان

مسعود برازنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب درجه «ایثار» توسط اسماعیل خیاط آزاد، نجاتگر فعال جمعیت هلال احمر قوچان، بیان کرد: اعضایی که به درجه نجاتگر یکمی رسیده باشند و حد امتیاز لازم را به دست آورند به سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور معرفی میشوند، لذا چنانچه این نجاتگران موفق به کسب نمره لازم در آزمونهای سخت مهارتی و آمادگی جسمانی شوند به درجه «ایثار» که بالاترین درجه امدادی جمعیت هلال احمر نائل میشوند.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان قوچان گفت: آیتمهای این آزمون به صورت تخصصی شامل تست کوپر، دراز و نشست، انعطاف نیم تنه به جلو، دوی ۴۵ متر، پرش طول درجا، فشار موازی، پرش جفت دو طرف، دوی مارپیچ، معلق ماندن، آزمونهای پیش بیمارستانی، جستجو و نجات در جاده، جستجو و نجات در آوار، جستجو و نجات در کوهستان و جستجو و نجات در محیطهای آبی میشوند.
وی افزود: اسماعیل خیاط آزاد پس از طی آزمونهای مربوطه در محل سازمان امداد و نجات موفق به کسب حد نصاب نمره شده و به درجه «ایثار» نائل شد.
برازنده در انتها گفت: موفقیت مذکور را به نامبرده و خانواده جمعیت هلال احمر شهرستان قوچان تبریک گفت.
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