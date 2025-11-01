به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در آئین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان قضائی و اداری دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و خانواده‌های آنان، ضمن تبریک برگزاری این محفل نورانی، اظهار داشت: این جلسه، محفلی مبارک است که با نام قرآن و عترت مزین شده و نشان از اهتمام دستگاه قضائی به ترویج فرهنگ قرآنی دارد. از تمامی دست‌اندرکاران، از معاونت محترم منابع انسانی تا مدیران فرهنگی و تمامی کسانی که آشکار و پنهان در برگزاری این برنامه مشارکت داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه قرآن کلام خداست و جایگاه آن با هیچ سخن بشری قابل‌مقایسه نیست، افزود: خدای متعال همان است که او را تسبیح و تحمید می‌کنیم، و قرآن، سخن اوست که توسط جبرئیل امین نازل و توسط اشرف انبیا، پیامبر اکرم (ص)، ابلاغ شده است. چنین کلامی هدفی جز هدایت انسان از ظلمات به نور و از جهل به علم ندارد.

قرآن باید در همه عرصه‌های زندگی انسان جاری باشد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه هدف قرآن، تربیت انسان و هدایت جامعه به‌سوی وحدت و پاکی است، تصریح کرد: قرآن آمده است تا روح انسان را از حسد، تکبر و دنیاطلبی پاک کند و او را به‌سوی صفا، وحدت و آرامش درونی ببرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به سخنی از یکی از علما، گفت: همان‌گونه که ما هر لحظه به اکسیژن نیاز داریم، زندگی انسان نیز همواره به قرآن نیازمند است؛ ازاین‌رو، قرآن نباید تنها در شب‌هایی خاص خوانده شود، بلکه باید در همه عرصه‌های زندگی، از خانه و خانواده گرفته تا محیط کار و اداره، جاری باشد.

وی افزود: اگر ما بتوانیم انس با قرآن را در میان کارکنان و خانواده‌هایشان نهادینه کنیم، دیگر تنها شبی با قرآن نخواهیم داشت؛ بلکه زندگی با قرآن خواهیم داشت. این‌گونه برنامه‌ها باید به‌صورت مداوم در سازمان‌ها برگزار شود و ضمن گسترش کمی، از نظر کیفی نیز تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه اظهار کرد: شگفتی‌های قرآن پایان ندارد؛ نه قابل‌شمارش است و نه فناپذیر. هر چه انسان بیشتر با آن مأنوس شود، بیشتر از نور و هدایت آن بهره‌مند خواهد شد.

تنها پناهگاه واقعی قرآن است

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه با استناد به حدیثی شریف، بیان کرد: اگر می‌خواهید زندگی سعادتمند داشته باشید، مرگتان چون شهدا باشد، و در روز قیامت از نجات‌یافتگان باشید، به قرآن روی‌آورید. قرآن کلام خداست، انسان را از شیطان حفظ می‌کند و باعث سنگینی پرونده اعمال در میزان می‌شود.

وی افزود: در دنیای امروز که دشمنان با ابزار رسانه و فضای مجازی به دنبال انحراف نسل جوان هستند، تنها پناهگاه واقعی قرآن است. خانه‌ای که در آن تلاوت قرآن و ذکر خدا باشد، برکت می‌یابد، ملائکه در آن حضور می‌یابند و شیاطین از آن رانده می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به اهمیت برگزاری محافل قرآنی در محیط خانواده و ادارات، تصریح کرد: برای چنین جلساتی نیازی به تشریفات نیست؛ حتی با یک استکان چای و نیت خالص می‌توان محفل قرآنی برپا کرد. اگر در خانه‌ها و محل کار، قرآن حضور داشته باشد، بسیاری از نقشه‌های دشمنان برای دوری نسل جوان از قرآن خنثی خواهد شد.

قرآن باید بیش از سایر نهادها در دستگاه قضا موردتوجه باشد

حجت‌الاسلام شاهرخی همچنین با ذکر روایتی از امام صادق (ع)، گفت: در مجالس ذکر و روضه، تعداد فرشتگان حاضر از تعداد انسان‌ها بیشتر است و فوج‌فوج ملائکه در این جلسات نازل می‌شوند؛ بنابراین این محافل باید تداوم یابد تا سبک زندگی قرآنی در جامعه نهادینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: داوران، قاریان، حافظان و خانواده‌های حاضر در این مسابقات، باید این حضور را هدیه‌ای الهی بدانند و از خدا بخواهند که این توفیق برای آنان مستمر باشد. چراکه قرائت زیبا و حفظ آیات الهی، دل نوجوانان و جوانان را به قرآن جذب می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به جایگاه دستگاه قضائی، گفت: در مجموعه دستگاه قضائی، انس با قرآن باید بیش از سایر نهادها موردتوجه باشد، زیرا مأموریت اصلی این دستگاه برقراری عدالت است. هر چه پیوند کارکنان با قرآن عمیق‌تر باشد، دقت، عدالت و رضایت مراجعان نیز افزایش می‌یابد.

حجت‌الاسلام شاهرخی ضمن قدردانی از مسئولان و شرکت‌کنندگان در این مراسم، گفت: امیدوارم اهداف والای یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت محقق شود و شاهد درخشش چهره‌های قرآنی لرستان در مسابقات کشوری باشیم.