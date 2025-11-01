مراکز حساس در اولویت تامین آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرو در رزمایش پایداری برق ادارات در شرایط بحران گفت: گزارشی که آقای رجبی مشهدی و آقا بیگی ارائه دادند گزارشی کلی از اقدامات وزارت نیرو بود. در موضوع پدافند غیر عامل و اهمیت آن هزینه‌های دشمن را افزایش می‌دهد و باید هزینه ما را کاهش دهد نکته مهمی است و اگر بتوانیم به این هدف‌ها برسیم موفق می‌شویم.

وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم خدمات مهم آب و برق که با زندگی روزمره مردم پیوند خورده است اول برای مراکز حساس تأمین کنیم زیرا باید نگرانی از این بابت نداشته باشند و دوم باید بتوانیم کل کشور را امن تر نگه داریم که جز سیاست‌های وزارت نیرو است و ما در تلاشیم که این اقدام را انجام دهیم.

علی آبادی افزود: در ابتدا باید برای شرایط عادی آماده باشیم و کشور ما تجارب خوبی در این زمینه دارد و برخی از تجارب تدوین شود اما باید بیشتر در این زمینه کار شود، ما در صنعت آب و برق باید در این جنگ ۱۲ روزه اقداماتی وجود داشت که باید ثبت شود تا بتواند پشتوانه‌ای برای بهره مند کردن دوستان باشد در دفاع مقدس نیز تجربیات ارزشمندی داشتیم البته برخی از تجربیات می‌توانند تکرار نشوند اما آموزنده باشند برای پیشگیری از سایر اقدامات دشمن زیر ممکن است این اقدام انجام نشود

به گفته وزیر نیرو، در خصوص حوادث طبیعی نیز تجربیاتی داشتیم باید چک لیست‌هایی وجود داشته باشد که در لحظه بدانیم از کدام دستورالعمل پیروی کنیم.

علی آبادی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه نشان داد آب و برق بسیار حساس است و آب سیال تراکم نا پذیر است و ممکن است در نقطه‌ای آسیب وارد شد و در نقطه‌ای دیگر خسارت وارد شود.

وی ادامه داد: باید فیدر های اختصاصی درنقاط حساس در نظر گرفت که با قطعی برق آب هم قطع نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم همگامی صنعت آب و برق با فناوری‌های نو اشاره کرد و گفت: اگرچه پیشرفت‌های چشمگیری در این حوزه صورت گرفته، اما با توجه به ظهور روش‌های نوین، لازم است به‌سرعت خود را با فناوری‌های جدید منطبق کنیم. در این زمینه، برنامه‌های مدون و اجرایی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

علی‌آبادی در پایان با تأکید بر ضرورت خوداتکایی در حوزه انرژی گفت: به جای تمرکز صرف بر مولدها، باید به استفاده از ذخیره‌سازهای انرژی توجه ویژه‌ای شود تا پایداری شبکه برق کشور در مناطق مختلف تقویت شود.

وی در همین راستا تأکید کرد:‌ وزارت نیرو مصمم است با توسعه فناوری، آموزش نیروها و مدیریت بهینه منابع، پایداری و امنیت شبکه برق را در هر شرایطی تضمین کند.