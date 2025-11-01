به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایشگاه «فر ایران» و شانزدهمین نمایشگاه نانو امروز در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار شد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور درباره نمایشگاه فر ایران توضیح داد و گفت: این نمایشگاه هر ساله برگزار خواهد شد تا آثار اقتصادی و اجتماعی فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان و فناور برای مردم شفاف شود. هدف اصلی نمایشگاه، اطلاعرسانی درباره دستاوردهای نخبگان و شرکتهای فناور کشور و نمایش نقش آنها در توسعه اقتصاد دانشبنیان است.
تمرکز بر رونماییهای هدفمند و دارای مجوز
افشین با تأکید بر ضرورت نظم در رونمایی محصولات نوآورانه تصریح کرد: در سالهای گذشته رونماییها به صورت پراکنده انجام میشد اما از امسال تصمیم گرفتیم تنها محصولاتی را معرفی کنیم که دارای مجوزهای کامل و کیفیت تأیید شده باشند. بر اساس تصمیم معاونت علمی، رونمایی از محصولات تنها یک بار در سال انجام میشود و زمان آن در ماههای آبان و آذر تعیین شده است.
۶۵۰ محصول جدید در ارزیابی و انتخاب نهایی ۴۲۸ شرکت
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اعلام کرد: پس از فراخوان اردیبهشتماه برای نمایشگاه فر ایران، حدود ۴۲۸ شرکت دانشبنیان محصولات خود را برای ارزیابی ارسال کردند. در مجموع، ۶۵۰ محصول جدید بررسی شد که از میان آنها تنها محصولات واجد سه شرط اصلی انتخاب شدند که این سه شرط عبارت است از برخورداری از کیفیت و مجوزهای لازم، قابلیت تولید صنعتی و عرضه داخلی یا صادراتی و تأثیر اقتصادی، اجتماعی یا استراتژیک در کشور.
حوزههای فناوری؛ سلامت، صنعت برق و کشاورزی در صدر
به گفته افشین، از میان محصولات پذیرفتهشده، ۳۰ محصول در حوزه سلامت، ۱۱ محصول در حوزه صنعت برق و هوش مصنوعی، ۵ محصول در بخش کشاورزی و ۸ محصول در حوزههای آب، نساجی، خودرو، معدن و تجهیزات آزمایشگاهی در نمایشگاه فر ایران حضور دارند که در مجموع ۸۰ محصول میشود.
وی یادآور شد که برخی محصولات به دلیل چندوجهی بودن، در بیش از یک حوزه فناوری طبقهبندی شدهاند.
صرفهجویی ارزی ۱.۳۵ میلیارد دلاری با محصولات ایرانی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به آثار اقتصادی این رویداد اشاره کرد و گفت: ورود ۸۰ محصول نمایشگاه فر ایران به بازار داخلی موجب صرفهجویی ارزی حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار خواهد شد. ارزش بازار داخلی این محصولات نیز حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۱۰ همت) برآورد میشود. همچنین این ۸۰ محصول کاهش بیش از ۲۰۰ همت هزینههای دولت ناشی از بهینه سازی فرایندها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، حضور این محصولات در بازار نه تنها موجب کاهش هزینهها برای مردم میشود، بلکه با افزایش تولید داخلی، دسترسی عمومی به محصولات فناورانه و دارویی نیز بیشتر خواهد شد.
حمایت ویژه از محصولات دارای سه شاخص کلیدی
افشین تأکید کرد: محصولاتی که سه ویژگی کیفیت بالا، مجوز کامل و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی داشته باشند، از حمایت ویژه معاونت علمی برخوردار خواهند شد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این حمایتها شامل تسهیلات توسعه آزمایشگاه، افزایش ظرفیت تولید و کمک به تجاریسازی محصولات نوآورانه است.
ارزانسازی تا ۲۵ درصد و افزایش بهرهوری در فرآیندهای تولید
افشین در ادامه سخنان خود به موضوع کاهش هزینهها و بهینهسازی فرآیندهای صنعتی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از حوزهها، هزینههای پنهانی مانند انرژی، مواد اولیه و واردات تأثیر زیادی بر قیمت تمامشده دارند. با تولید داخلی محصولات دانشبنیان، بهرهوری افزایش یافته و ارزش واقعی انرژی و منابع در کشور حفظ میشود.
افشین تأکید کرد که در برخی بخشها، بهویژه در حوزه سلامت، این میزان کاهش هزینهها بهصورت غیرمستقیم تا بیش از ۵۰ درصد نیز برآورد میشود.
گسترش دسترسی و کاهش وابستگی به واردات
به گفته افشین، تولید داخلی محصولات دانشبنیان نهتنها هزینهها را کاهش داده، بلکه موجب افزایش دسترسی عمومی و کاهش وابستگی به واردات شده است. او گفت: محصولات ارائهشده در نمایشگاه عموماً در حوزههایی هستند که ارتباط مستقیم با صنعت و مردم دارند و بسیاری از آنها نمونه خارجی نداشته یا جایگزین وارداتی آنها بسیار پرهزینه بوده است.
وی افزود: تولید این محصولات باعث میشود خدمات با همان سطح کیفیت به مردم ارائه شود، در حالی که هزینههای ارزی و وارداتی کشور کاهش مییابد.
چشمانداز حضور در بازارهای منطقهای
افشین با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات گفت: جوانان فناور ایرانی توانستهاند محصولاتی تولید کنند که از توان رقابت در بازارهای منطقهای برخوردارند. با استمرار این روند، حضور محصولات دانشبنیان ایرانی در بازارهای منطقه افزایش یابد.
زمان و محل برگزاری نمایشگاه
معاون علمی رئیس جمهور اعلام کرد: این رویداد از یازدهم تا چهاردهم آبانماه در نمایشگاه بینالمللی تهران، سالن ملل برگزار میشود.
وی از همه اصحاب رسانه و علاقهمندان دعوت کرد از این نمایشگاه بازدید کنند و گفت: ممکن است برخی شرکتها امسال بهدلیل محدودیت زمان موفق به ارسال محصولات خود نشده باشند، اما مسیر رشد نمایشگاه ادامه دارد و قطعاً در سال آینده با کیفیت و اطلاعرسانی گستردهتری برگزار خواهد شد.
نمایشگاه «فر ایران» تجلی خلاقیت و نوآوری ایرانی در سطح بینالمللی
افشین در ادامه با اشاره به جایگاه نمایشگاه «فر ایران» گفت: این رویداد تجلی خلاقیت و نوآوری ایران در سطح بینالمللی است و فرصتی برای نمایش توانمندیهای فناورانه کشور در حوزههای مختلف محسوب میشود.
وی افزود: امسال برگزاری نمایشگاه بهصورت مستقل انجام شده و برنامهریزی آن در طول یک سال گذشته صورت گرفته است. درباره نحوه برگزاری سال آینده، تصمیمگیری نهایی پس از ارزیابی نتایج این دوره انجام خواهد شد. به گفته او، احتمال دارد در سالهای آینده نمایشگاه «فر ایران» و نمایشگاه نانو به صورت مجزا یا همزمان برگزار شوند.
نمایشگاه جایگزین رونماییهای پراکنده سالانه
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به تغییر رویکرد معاونت علمی اظهار کرد: این نمایشگاه قرار است جایگزین رونماییهای پراکنده محصولات در طول سال شود. در واقع، محصولات نوآورانه که طی سال گذشته موفق به دریافت مجوزهای کامل شدهاند، به صورت متمرکز در این نمایشگاه معرفی میشوند.
او گفت: هرچند ممکن است برخی از این محصولات پیشتر به بازار عرضه شده باشند، اما رونمایی رسمی و ملی آنها در نمایشگاه «فر ایران» انجام میشود.
حضور گسترده محصولات از حوزههای گوناگون
افشین با تأکید بر تنوع محصولات حاضر در نمایشگاه توضیح داد: در این دوره، محصولات متنوعی از حوزههای نفت، برق، سلامت، آب، نرمافزار، هوش مصنوعی و صنایع نوین به نمایش درآمدهاند.
وی افزود: هدف اصلی این رویداد، نمایش گستره واقعی توان فناورانه کشور و معرفی شرکتهایی است که موفق به دریافت مجوزهای کامل و ورود به مرحله تجاریسازی شدهاند.
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