صادرات محصولات نانو به ۶۳ کشور دنیا؛ ۶ کشور بیشترین سهم را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عماد احمدوند دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو در نشست خبری شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو که امروز با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برگزار شد، جزئیات شاخص‌های اقتصادی و برنامه‌های شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو ایران تشریح شد و گفت: این رویداد از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه در سالن خلیج فارس برگزار می‌شود و بیش از ۱۲۰ نهاد و شرکت فناور داخلی در آن حضور خواهند داشت.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو تأکید کرد: نمایشگاه نانو و میکرو بزرگ‌ترین رویداد سالانه کشور در حوزه فناوری‌های مرتبط با نانو است و فرصتی مناسب برای دانشجویان، پژوهشگران، صنعتگران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا با روند تحول علمی و صنعتی ایران در دو دهه اخیر آشنا شوند. این رویداد از نخستین دوره خود تاکنون میزبان بیش از هزار شرکت و مؤسسه فناور بوده و صدها محصول نانویی به‌صورت رسمی معرفی و تجاری‌سازی شده است.

احمدوند بیان کرد: فناوری نانو اکنون تقریباً در تمام حوزه‌های صنعتی کشور نفوذ کرده و یکی از پیشران‌های اصلی نوآوری و توسعه صنعتی محسوب می‌شود: سه حوزه صنعتی حمل‌ونقل، عمران و ساختمان و نانومواد بیشترین سهم بازار محصولات نانو در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده‌اند و بیش از یک‌چهارم بازار محصولات ثانوی کشور مربوط به حوزه خودرو و حمل‌ونقل است.

تعداد محصولات نانویی تجاری شده افزایش قابل توجهی داشته است

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۳، ۱۷۳۵ محصول نانو توسط ۴۰۱ شرکت فعال تجاری شده و از واحد ارزیابی و نظارت ستاد فناوری نانو گواهی نانومقیاس دریافت کرده‌اند، گفت: سه فناوری نانوکامپوزیت، نانوپوشش و نانوکاتالیست بیشترین سهم را در تولید محصولات نانوی کشور دارند. در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۹۰ درصد بازار را نانوکاتالیست‌ها تشکیل می‌دهند که فروش آنها نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و بیش از ۱۲ درصد کل بازار نانو در سال ۱۴۰۳ را شامل می‌شود.

دبیر ستاد نانو افزود: حدود ۱۵۰ شرکت با حجم فروش نانویی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان فعال هستند که ۹۳ درصد از حجم بازار نانوی ایران را در اختیار دارند و حدود ۸۰ درصد از فروش کل محصولات نانو مربوط به تنها ۱۵ محصول است که هر یک فروشی بیش از هزار میلیارد تومان داشته‌اند.

صادرات محصولات نانو به ۶۳ کشور دنیا

احمدوند با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۳ میلیون دلار از محصولات نانوی ساخت ایران به ۶۳ کشور صادر شده است که عراق، ترکیه، هند، ونزوئلا، پاکستان و روسیه بیشترین سهم را دارند و بیش از ۷۰ درصد صادرات به این کشورها اختصاص یافته است، گفت: نانوداروهای ساخت ایران در ۹ سال گذشته بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال فروش داشته‌اند که بیش از ۱۲ میلیون دلار آن صادرات بوده است. تولید این داروها از خروج ۶۳۶ میلیون دلار ارز جلوگیری کرده و هزینه‌های درمانی را نیز بالغ بر ۵۹۰ میلیون دلار کاهش داده است.

وی اضافه کرد: در زمینه نانوکاتالیست‌ها نیز تولید داخلی نیاز به واردات این محصولات را تا حد زیادی کاهش داده است: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۴ میلیون دلار نانوکاتالیست به کشورهای روسیه، ترکیه، عراق و ازبکستان صادر شد که حدود سه برابر سال گذشته است.

دبیر ستاد ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از دستاوردهای شاخص در حوزه فناوری‌های محیط زیستی استفاده از سامانه نانوحباب است، گفت: این سامانه در حدود ۱۵۰ هکتار گلخانه، واحدهای هیدروپونیک، ۱۰ استخر پرورش ماهی و چند تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و صنعتی نصب شده است. این سامانه علاوه بر درآمد ۲۵۰۰ میلیارد ریالی برای شرکت‌های تولیدکننده، موجب افزایش ۱۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی، افزایش ۱۰۰ درصدی ماهی پرورشی و کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف برق در این واحدها شده است. ارزش مجموع این اثرات اقتصادی در سه سال گذشته بیش از ۳ میلیون دلار برآورد شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو به برنامه‌های جانبی شانزدهمین نمایشگاه نانو اشاره کرد: این برنامه‌ها شامل رونمایی از جدیدترین محصولات نانویی، معرفی نوآوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های صنعتی و پزشکی، فعالیت‌های باشگاه نانو برای کودکان و نوجوانان، و اجرای کارگاه‌های آموزشی، بازی‌های علمی و نمایش‌های تعاملی برای خانواده‌ها است. همچنین روز ویژه‌ای با عنوان تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در فناوری نانو برگزار می‌شود که در آن چالش‌های تأمین مالی نوآوری و راهکارهای رشد شرکت‌های فناور در اقتصاد دانش‌بنیان بررسی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: نمایشگاه نانو تنها یک رویداد صنعتی و علمی نیست بلکه بستری برای ترویج علم، پرورش نسل آینده پژوهشگران، ایجاد فرصت‌های همکاری بین‌المللی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور است. رشد سریع بازار محصولات نانو، افزایش سهم صادرات و نفوذ گسترده این فناوری در صنایع مختلف، نقش محوری نانو در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران را نشان می‌دهد.