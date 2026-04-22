تنباکوی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد در ملارد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ملارد حین کنترل و بازدید از انبارهای توزیع دخانیات در این شهرستان، موفق به شناسایی یک انبار متخلف شدند.
بر اساس این گزارش، در بازرسی از این انبار تعداد ۷۹۸ پاکت تنباکوی خارجی و قاچاق کشف و در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند.
کارشناسان ارزش تنباکوهای مکشوفه را بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند.
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
نظر شما