تنباکوی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد در ملارد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ملارد حین کنترل و بازدید از انبارهای توزیع دخانیات در این شهرستان، موفق به شناسایی یک انبار متخلف شدند.

بر اساس این گزارش، در بازرسی از این انبار تعداد ۷۹۸ پاکت تنباکوی خارجی و قاچاق کشف و در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند.

کارشناسان ارزش تنباکوهای مکشوفه را بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.