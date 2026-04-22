  1. استانها
  2. تهران
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

تنباکوی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد در ملارد کشف شد

ملارد- معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف تنباکوی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در ملارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ملارد حین کنترل و بازدید از انبارهای توزیع دخانیات در این شهرستان، موفق به شناسایی یک انبار متخلف شدند.

بر اساس این گزارش، در بازرسی از این انبار تعداد ۷۹۸ پاکت تنباکوی خارجی و قاچاق کشف و در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند.

کارشناسان ارزش تنباکوهای مکشوفه را بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6808477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها