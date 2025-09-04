به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طرح مبارزه با خرده‌فروشان موادمخدر و پاکسازی نقاط آلوده، هفته گذشته در ملارد به اجرا درآمد.

وی افزود: در این عملیات، مخفیگاه و پاتوق توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان موادمخدر در ملارد و شهرهای حومه شناسایی و تحت کنترل قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ملارد تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۱۲ نفر خرده‌فروش و توزیع‌کننده موادمخدر دستگیر شدند. همچنین ۶ دستگاه موتورسیکلت متعلق به آنان توقیف و ۷ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف گردید.

نورمحمدی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۳۷ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد منتقل شدند.

وی تأکید کرد که پلیس ملارد با قاطعیت به مبارزه با توزیع و مصرف موادمخدر ادامه خواهد داد تا امنیت و آرامش شهروندان تأمین شود.