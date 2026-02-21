به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم شریفی‌مقدم، فرمانده انتظامی ورامین، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جریان اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز طی بهمن‌ماه، ۸۸ خرده‌فروش مواد مخدر توسط مأموران پلیس دستگیر شدند.

او با تشریح جزئیات این عملیات گفت: این طرح با هدف مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت شهروندان در مناطق هدف اجرا شد و مأموران انتظامی موفق شدند در جریان آن، ۵ کیلو و ۶۵۱ گرم انواع مواد مخدر را کشف کنند.

به گفته این مقام انتظامی، برخورد با توزیع‌کنندگان خرد مواد مخدر و شناسایی نقاط آسیب‌خیز به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و اقدامات تکمیلی برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی ادامه خواهد داشت.