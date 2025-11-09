پلیس: ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر و مقادیر زیادی کالای قاچاق در ملارد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نور محمدی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح‌های گسترده انتظامی در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: در جریان این طرح‌ها چند توزیع‌کننده موادمخدر، سارق و متخلف اقتصادی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ملارد با تشریح جزئیات این اقدامات اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی پلیس و با هدف برخورد قاطع با جرایم سازمان‌یافته، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در نقاط مختلف شهرستان به اجرا درآمد که در نتیجه آن، چند باند مجرمانه متلاشی و مقادیر قابل توجهی کالای غیرمجاز کشف شد.

وی افزود: مأموران انتظامی در یکی از عملیات‌ها، موفق به شناسایی و دستگیری یک توزیع‌کننده عمده موادمخدر در محدوده شهری ملارد شدند که در بازرسی از مخفیگاه وی، بیش از ۱۰ کیلو و ۵۰ گرم هروئین، ۳۵۰ گرم شیشه و بیش از یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال وجه نقد کشف شد.

فرمانده انتظامی ملارد در ادامه از کشف محموله‌های قاچاق نیز خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری در محور صفادشت، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و در بازرسی از آن یک تن گاز مایع قاچاق به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

نورمحمدی خاطرنشان کرد: در عملیات جداگانه دیگری، مأموران انتظامی با توقیف یک دستگاه نیسان حامل آرد، موفق به کشف یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون ریال شدند.

وی همچنین از دستگیری تعدادی سارق و خرده‌فروش موادمخدر در جریان اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی خبر داد و افزود: در این طرح، سه خرده‌فروش موادمخدر و چهار سارق شناسایی و بازداشت شدند که از آنان دو دستگاه خودروی سرقتی و یک کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی ملارد با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع موادمخدر در غرب استان تهران، گفت: برخورد با جرایم اقتصادی، سوداگران مرگ و سارقان به‌صورت مستمر و هدفمند در دستور کار پلیس قرار دارد و هیچ‌گونه اغماضی در برابر مخلان نظم و امنیت نخواهد شد.