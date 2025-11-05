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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

کشف ۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد قبل از توزیع در بازار در رباط کریم

کشف ۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد قبل از توزیع در بازار در رباط کریم

در این فیلم، کشف ۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد قبل از توزیع در بازار در رباط کریم را مشاهده‌ می‌کنید.

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کد مطلب 6646089

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