https://mehrnews.com/x39w4v ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹ کد مطلب 6646089 استانها تهران استانها تهران ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹ کشف ۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد قبل از توزیع در بازار در رباط کریم در این فیلم، کشف ۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد قبل از توزیع در بازار در رباط کریم را مشاهده میکنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6646089 کپی شد مطالب مرتبط پلیس: ۱۱ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در شهریار کشف شد پلیس: ۸۶۷ وسیله نقلیه فاقد پلاک در غرب تهران توقیف شدند پلیس: ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر افیونی در ملارد کشف شد برچسبها رباط کریم گوشت فاسد تهران
نظر شما