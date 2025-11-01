سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمانهای نیمه ساز در سطح شهرستان لنجان، دستگیری عامل این سرقتها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: مأموران کلانتری ۱۴ با بررسیهای دقیق میدانی و انجام اقدامات تخصصی در نهایت عامل این سرقتها شناسایی و متهم در یک عملیات هماهنگ در مخفیگاهش دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان لنجان خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ۹ فقره سرقت از ساختمانهای نیمه ساز در سطح این شهرستان اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.
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