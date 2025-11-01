ادامه یک حاشیه‌ غیرسینمایی؛ بعد از «پیرپسر» نوبت قاچاق کدام فیلم است؟

خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

یادبودی برای ناصر تقوایی بنیان‌گذار سینمای مؤلف

مراسم یادبود زنده‌یاد ناصر تقوایی نویسنده و کارگردان سینما عصر سه شنبه ششم آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این برنامه ویدئویی از صحبت‌های زنده‌یاد تقوایی پخش شد که در آن تصاویری از بهرام بیضایی نیز وجود داشت و با واکنش‌های حاضران همراه بود. همچنین، پیام ویدئویی از بهرام بیضایی برای ناصر تقوایی پخش شد.

اصغر فرهادی نیز در پیامی ویدئویی بیان کرد: نسل‌های مختلف می‌توانند فیلم‌های آقای تقوایی را درک کنند و به همان اندازه ما، درگیر فیلم شوند. آقای تقوایی جزو معدود نویسندگان کشور ما است که در پرداخت و خلق شخصیت‌های فرعی توانایی ویژه‌ای دارند. ما معمولاً آثار را با شخصیت‌های اصلی به یاد می‌آوریم اما در فیلم «ناخدا خورشید» وزن شخصیت‌های فرعی دقیقاً مانند شخصیت‌های اصلی است.

در این مراسم، علاوه بر بیضایی و فرهادی، علیرضا داوودنژاد، سعید پورصمیمی، حسن توکل‌نیا، فرهاد ورهرام، اسفندیار منفردزاده، سعید عقیقی، پرتو نوری علا، مارال تقوایی و ... سخنرانی کردند یا پیام‌شان پخش شد.

عیادت از علی نصیریان

هفته گذشته، مدیرعامل، اعضای هیئت رئیسه، مدیر روابط عمومی خانه سینما به همراه داریوش مودبیان به عیادت علی نصیریان هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون رفتند.

علی نصیریان در این دیدار بیان کرد: زمانی که ما وارد سینما شدیم تنها چیزی که برای ما اهمیت داشت، عشق به سینما و تلاش برای ایفای نقشی بود که از ما می خواستند و مسائل مالی در اولویت های بعدی قرار داشت.

وی با یادی از کارگردانان درگذشته، گفت: باعث تاسف است که سال گذشته داریوش مهرجویی را از دست دادیم و امسال ناصر تقوایی از بین ما رفت. هر کدام از این کارگردان‌ها آثاری تولید کردند که قابل دفاع است و هم برای ما به عنوان بازیگران و هم تماشاگران، خاطره ساز شده‌اند.

«پیر پسر» قاچاق شد

در هفته‌ای که گذشت، فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی و با بازی حسن پورشیرازی، حامد بهداد و لیلا حاتمی به صورت غیرقانونی در فضای مجازی منتشر شد. مطمئنا انتشار و توزیع غیرقانونی «پیر پسر» بلایی نیست که تنها بر سر این فیلم آمده باشد و در آینده نیز شاهد تکرار این روند خواهیم بود؛ اتفاقی که به نظر می رسد گریزناپذیر باشد و هر فیلمی که در جشنواره های بین المللی شرکت کند یا از طریق پخش کننده به صورت آنلاین دراختیار جشنواره یا سینماداری قرار بگیرد امکان لو رفتنش وجود دارد.

فیلم سینمایی «پیرپسر» از ۲۱ خرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۲ میلیون و ۲۱ هزار و ۴۰۰ بلیت به فروش ۱۸۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۵۳ تومانی دست یافت و پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۴۰۴ شد.

پیش از این کانال خبری «چارسو» خبر داده بود که نسخه‌ای تازه از «پیرپسر» در قالب مینی‌سریالی ۶ قسمتی از یکی از پلتفرم‌های نمایش خانگی پخش می‌شود. این نسخه حدود ۲۶۰ دقیقه زمان دارد و نزدیک به یک ساعت طولانی‌تر از نسخه سینمایی است. با این حال با اکران آنلاین فیلم «پیرپسر» که از سر اجبار و بعد از قاچاق فیلم انجام شد باید دید این نسخه با فاصله آماده عرضه است یا تدبیر دیگری برایش اندیشیده خواهد شد.

بازیگرانی چون لیلا حاتمی، حامد بهداد، حسن پورشیرازی، محمدرضا داوودنژاد و محمد ولی‌زادگان در «پیر پسر» حضور دارند که یکی از فیلم‌های بحث برانگیز سال جاری بود و طرفداران و منتقدان بسیاری داشت.

جنجال آقای بازیگر ادامه پیدا کرد

بعد از اعلام قوه قضائیه طی هفته‌های گذشته، مشخص شد که خانمی با مراجعه به مرجع قضائی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرده است. در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضائی تفهیم اتهام و بازداشت شد اما شنبه هفته گذشته قرار بازداشت موقت لغو و وی با قید وثیقه آزاد شد.

در هفته گذشته، وکیل مدافع پژمان جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادی این بازیگر خبر داد و با اشاره به روند حضور موکلش در مرجع قضائی اظهار کرد: موکلم شخصاً و با همراهی بنده و ۲ تن از همکارانم کامبیز برجاس و چ محمدزاده، در مرجع قضائی حاضر شدند و هیچ‌گونه دستگیری توسط مأموران یا ضابطان قضائی انجام نشده است. موکلم به صورت داوطلبانه در روند رسیدگی شرکت کرد و از ابتدا همکاری کامل با دستگاه قضائی داشته است.

وی درباره انتشار برخی تصاویر و ادعاها در ساعات اولیه مطرح شدن پرونده نیز گفت: در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز تصمیم نهایی درباره این موضوعات گرفته نشده است. پس از تعیین تکلیف نهایی پرونده، درباره موضوعات مرتبط با حیثیت و انتشار مطالب نادرست تصمیم‌گیری خواهد شد و این امر با مشورت جمعی همکاران انجام می‌شود. او پس از انجام مراحل قانونی و صدور قرار تأمین مناسب، به قید وثیقه آزاد شده است.

جمشیدی چند روز پس از آزادی به ترکیه سفر کرد و خودش در یک استوری دلیل خروجش از کشور را سر زدن به خانواده‌اش عنوان کرده بود.

پس از این اتفاق وکیل این بازیگر در گفتگویی توضیح داد: در حال حاضر دستگاه قضایی نیازی به حضور موکل من ندارد. او در تمامی جلسات دادگاه و مواجهه‌های حضوری که لازم بوده شرکت کرده و مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده نیز به پایان رسیده است. هیچ قرار ممنوع‌الخروجی یا نظارت قضایی برای آقای جمشیدی صادر نشده و وی در ۲ ماه گذشته نیز ۳ بار از کشور خارج شده‌اند.

البته روز گذشته، تصاویری که گفته می‌شد در فرودگاه پیرسون تورنتو گرفته شده، بار دیگر نام این بازیگر سینما را به صدر خبرها آورد. در چند کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی ادعا شد او با پرواز ترکیش وارد کانادا شده است که خواهر وی نیز ادعا را تائید و عنوان کرد وی برای دیدار با خانواده و ریکاوری به کانادا سفر کرده و به زودی با قدرت بر می‌گردد!

از طرف دیگر در پی انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال توقف آثار پژمان جمشیدی پس از حواشی پیش آمده برای او، سازمان سینمایی کشور با صدور پاسخی در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شایعات مطرح‌شده را رد کرد.

در این پاسخ غیررسمی که در رسانه‌های مختلف بازنشر شد تأکید شده است که تاکنون «هیچ‌گونه دستور قضائی یا اداری مبنی بر ممنوعیت فعالیت یا توقیف فیلم‌ها و سریال‌هایی که پژمان جمشیدی در آنها ایفای نقش داشته، به این سازمان ابلاغ نشده است».