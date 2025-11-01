به گزارش خبرگزاری مهر، در دنیای امروز که بحرانها و چالشهای غیرقابل پیشبینی در هر لحظه ممکن است به وقوع بپیوندند، ایجاد یک جامعه مقاوم و آماده اهمیت بیشتری یافته است. بر این اساس، اقدام به راهاندازی پویش «بامرام ایران» کردهایم که هدف آن تقویت آگاهی و همکاری میان اعضای جامعه در مواقع حساس و دشوار میباشد.
این پویش با هدف ایجاد شبکهای از همکاریهای اجتماعی فعالیت میکند که به افراد این امکان را میدهد تا در برابر بحرانها و جنگها آمادگی لازم را کسب کنند. از طریق ارتقای مهارتها، آموزشهای تخصصی و فراهم کردن بسترهای همفکری، میتوانیم به یکدیگر در مواقع بحرانی کمک کنیم و از صدمات و آسیبها بکاهیم.
زمینههای همکاری
در ۱۳ عرصه مختلف به دنبال جذب افراد و گروههایی هستیم که حاضر به همکاری و مشارکت در این پویش هستند. عرصههای مورد نظر شامل:
تأمین آرد و نان
رصد گرانی و کمبود کالاهای اساسی
کمک به صندوق حمایت از جنگزدگان
مشاوره و روانشناسی
امداد و نجات
اسکان و اطعام
و دیگر حوزههای مرتبط
دعوت به مشارکت
از تمامی اعضای جامعه دعوت میکنیم تا با ارسال عدد مربوطه به شماره ۱۰۰۰۶۰۳۱۳، به این پویش ملحق شوند و نشان دهند که در کنار هم خواهیم بود.
نهایتاً، با هم میتوانیم دنیایی ایمنتر و بهتر بسازیم!
ما به قدرت همکاری و همدلی ایمان داریم و بر این باوریم که با مشارکت فعال، میتوانیم به نتایج امیدوارکنندهای دست یابیم.
نظر شما