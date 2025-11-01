مشاور شهردار تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی محسن رنجبر را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
در متن حکم مشاور شهردار تهران آمده است:
با احترام، نظر به شایستگی، تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به سمت «مشاور شهردار تهران» منصوب میشوید.
امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق چشمانداز «تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام» با اتکا به اسناد بالادستی و بهرهگیری از استعداد و توانمندی کارکنان خدوم شهرداری تهران و نخبگان شهر و ظرفیتهای تخصصی، موجبات خدمترسانی به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید.
رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جنابعالی در سایه تحقق سیاستها و برنامههای ابلاغی باشم، توفیقات روزافزون شما را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.
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