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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

قهرمانی تیم پاراتیراندازی تپانچه ۵۰ متر در جام جهانی

قهرمانی تیم پاراتیراندازی تپانچه ۵۰ متر در جام جهانی

پاراتیراندازان ایران در بخش تیمی جام جهانی امارات و در بخش تیمی تپانچه خفیف ۵۰ متر صاحب مدال طلا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین روز از رقابت‌های جام جهانی العین امارات، تیم تپانچه کشورمان با ترکیب سید محمدرضا میرشفیعی، نسرین شاهی، فائزه احمدی در بخش تیمی ماده تپانچه خفیف ۵۰ متر با ایستادن روی سکوی نخست موفق به کسب مدال طلا مسابقات شدند.

همچنین در مرحله مقدماتی ماده تپانچه خفیف ۵۰ متر، سید محمدرضا میرشفیعی، مصطفی خادم، نسرین شاهی و فائزه احمدی با حریفان خود به رقابت پرداختند که سید محمدرضا میرشفیعی با ثبت رکورد ۵۳۹ در رده سوم ایستاد و مصطفی خادم با رکورد ۵۳۵ در رده چهارم و نسرین شاهی با رکورد ۵۳۴ در جایگاه پنجم ایستادند و هر ۳ ملی پوش راهی مرحله فینال شدند. فائزه احمدی نیز در این ماده با ثبت رکورد ۵۲۵ در رده دهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند. در مرحله فینال، میرشفیعی پنجم شد، شاهی در جایگاه ششم و خادم در رده هفتم ایستادند.

رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی از ۶ تا ۱۳ آبان در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ، تپانچه و شات‌گان برگزار می شود.

کد مطلب 6641341

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