متخلفان شکار غیرمجاز در دشتی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های کنترلی و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان دشتی با همکاری نیروهای مرزبانی این شهرستان، موفق به دستگیری دو متخلف شکار و صید در ارتفاعات منطقه شکارممنوع کوه‌مند شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر افزود: در این عملیات، از متخلفان دو رأس لاشه کل وحشی، یک قبضه سلاح شکاری کالیبر ۳۰۸ و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

وی گفت: متخلفان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان دشتی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر، ضمن تقدیر از تلاش نیروهای یگان حفاظت و همکاری مرزبانی شهرستان دشتی، اظهار کرد: برخورد قاطع و قانونی با متخلفان شکار و صید از اولویت‌های اصلی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان است و این‌گونه اقدامات در راستای صیانت از تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های حیات‌وحش انجام می‌شود.

وی افزود: حفاظت از گونه‌های جانوری ارزشمند و کنترل شکار غیرمجاز تنها با همکاری مردم و مشارکت جوامع محلی امکان‌پذیر است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر بیان کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا تماس با نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.