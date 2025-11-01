برخورد قاطع با متخلفان بازار و رصد روزانه قیمت ۱۶۳ قلم کالا

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری، صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون پنج طرح نظارتی توسط اداره کل صمت استان اجرا شده که سه طرح آن به‌صورت استانی و بنا به ضرورت‌های محلی طراحی و اجرا شده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: طرح‌های نظارتی شامل طرح نوروزی، ضیافت رمضان، بازرسی از انبارها، طرح ویژه بازگشایی مدارس و طرح مبارزه با احتکار بوده است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح‌ها همکاری تنگاتنگی با سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی داشته‌ایم.

تهوری با اشاره به تقویت شبکه نظارت و بازرسی بیان کرد: با موافقت دستگاه‌های ذی‌صلاح، تعدادی بازرس به‌عنوان همیاران بازار در مرکز استان و شهرستان‌ها جذب شده‌اند تا بازرسی‌ها به‌صورت مؤثرتر و مستمر انجام شود.

وی نظارت بر کالاهای اساسی را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: در کنار کالاهای اساسی، موضوع آرد و نان که مطالبه جدی مردم است، به‌صورت مستمر در سه نوبت صبح، ظهر و شب توسط بازرسان ما رصد می‌شود.

معاون بازرسی صمت خراسان جنوبی افزود: نظارت‌ها با استفاده از سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت انجام می‌شود تا ورود و خروج کالاها، ثبت اطلاعات تجار و عمده‌فروشان و صحت‌سنجی موجودی انبارها به‌صورت دقیق پایش شود.

به گفته وی گزارش‌های مکشوفه انبارهای احتکار برنج، لاستیک، روغن و شکر نیز در همین راستا حاصل شده است.

تهوری از نقش مؤثر گزارش‌های مردمی قدردانی کرد و اظهارکرد: گزارش‌های مردم بهترین پل ارتباطی ما با بازار هستند و باعث می‌شوند نظارت‌ها هدفمندتر و مؤثرتر انجام گیرد.

وی ادامه داد: به‌طور روزانه قیمت‌گیری ۱۶۳ قلم کالا در سطح استان انجام و اطلاعات آن در سامانه ۱۲۴ بارگذاری می‌شود.

به گفته وی در این زمینه، تعامل سازنده‌ای با وزارت جهاد کشاورزی و اصناف داریم تا تأمین و توزیع اقلام ضروری با کمترین نوسان انجام شود.

معاون سازمان صمت خراسان جنوبی تأکید کرد: بسیاری از تجار و اصناف ما در شرایط سخت اقتصادی همکاری بسیار خوبی داشتند و حتی برخی از آنان بدون سود یا با حداقل سود اقدام به فروش کالا کردند که شایسته تقدیر است.

وی در عین حال از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار و ۹۷۵ مورد بازرسی در سطح استان انجام شده که منجر به تشکیل ۸۲۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۷۴ میلیارد ریال شده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: البته این میزان تخلف کمتر از یک درصد کل فعالیت‌های اقتصادی استان را شامل می‌شود.

تهوری اظهار کرد: برای جبران کمبود نظارت در برخی شهرستان‌ها، تیم‌های تخصصی از مرکز استان اعزام شده‌اند تا بر فرآیند بازرسی‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره قیمت برنج پاکستانی در بازار گفت: قیمت برنج پاکستانی در بازار خراسان جنوبی بین یک میلیون و ۵۷۰ تا یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که تفاوت آن به کیفیت و برند بستگی دارد.

تهوری افزود: در برخی استان‌های دیگر ممکن است قیمت تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم برسد، اما در بازار استان ما، عرضه با قیمت مناسب و کنترل‌شده انجام می‌شود.

معاون بازرسی صمت خراسان جنوبی تأکید کرد: به اتحادیه‌ها اعلام کرده‌ایم که خریدهای جدید را به نحوی انجام دهند که قیمت فروش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فراتر نرود، چراکه گران‌خریدن نیز به التهاب بازار دامن می‌زند.

وی در پایان گفت: هدف ما این است که تمام اقشار جامعه، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، بتوانند نیازهای اساسی خود را با قیمت مناسب تأمین کنند.

تهوری افزود: در این مسیر، همه دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی پای کار هستند تا بازار به سمت آرامش و ثبات حرکت کند.