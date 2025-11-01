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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

انسداد ۸ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما

انسداد ۸ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما

سازمان هواپیمایی کشوری ۸ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی را برای انسداد به مراجع قضایی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمای کشوری، سازمان هواپیمای کشوری اعلام کرد که به‌دنبال نظارت‌های دقیق و بررسی مستندات مربوط به فروش بلیت‌های الکترونیکی، ۸ وب‌سایت فاقد مجوز فعالیت، به منظور انسداد به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران معرفی شدند.

بر اساس مستندات به‌دست‌آمده از فعالیت غیرمجاز این وب‌سایت‌ها سازمان هواپیمایی کشوری طی مکاتبه‌ای رسمی، خواستار انسداد سایت‌ها و درگاه‌های بانکی مرتبط با آن‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح شد.

در متن این نامه تأکید شده است که با توجه به این‌که سایت‌های فاقد مجوز با هدف شکل‌دهی بازار سیاه و عرضه بلیت در کانال‌های غیررسمی ایجاد شده‌اند و از آنجا که فعالیت آن‌ها برخلاف مواد (۲) و (۳) آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱) مصوبه هیأت وزیران است، لذا صدور دستور انسداد این سایت‌ها و درگاه‌های بانکی مورد استفاده آن‌ها از مرجع محترم قضائی مورد درخواست است.

سازمان هواپیمایی کشوری به مسافران هوایی توصیه کرد در هنگام خرید بلیت، فقط از طریق سایت شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی هوایی دارای مجوز از این سازمان مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.caa.gov.ir اقدام کنند.

کد مطلب 6641538
زهره آقاجانی

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