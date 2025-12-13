۲ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی دو وبسایت فاقد مجوز فعالیت به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاههای استان تهران با هدف صدور دستور انسداد خبر داد.
بر اساس مستندات بهدستآمده از فعالیت غیرمجاز وبسایتهای «www.nistbilit.ir» و «www.parto-crs.com»، سازمان هواپیمایی کشوری طی مکاتبهای رسمی با مراجع ذیصلاح، خواستار انسداد این سایتها و درگاههای بانکی مرتبط با آنها شده است.
در متن این نامه تأکید شده است که سایتهای فاقد مجوز، با هدف شکلدهی به بازار سیاه و عرضه بلیت در کانالهای غیررسمی ایجاد میشوند. بر همین اساس، بهمنظور جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد ارائه خدمات موضوع بند «الف» ماده (۱) آئیننامه هیأت وزیران و فروش بلیت هواپیما را دارند اما برخلاف مواد (۲) و (۳) آئیننامه مذکور عمل میکنند، صدور دستور انسداد این سایتها و درگاههای بانکی مورد استفاده آنها از مرجع محترم قضائی درخواست شده است.
سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به مسافران هوایی توصیه کرد هنگام خرید بلیت، صرفاً از طریق وبسایت شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی هوایی دارای مجوز از این سازمان که فهرست آنها در پایگاه اطلاعرسانی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir درج شده است، اقدام کنند.
