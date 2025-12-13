  1. اقتصاد
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

۲ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد

سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی دو وب‌سایت فاقد مجوز فعالیت به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران با هدف صدور دستور انسداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی دو وب‌سایت فاقد مجوز فعالیت به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران با هدف صدور دستور انسداد خبر داد.

بر اساس مستندات به‌دست‌آمده از فعالیت غیرمجاز وب‌سایت‌های «www.nistbilit.ir» و «www.parto-crs.com»، سازمان هواپیمایی کشوری طی مکاتبه‌ای رسمی با مراجع ذی‌صلاح، خواستار انسداد این سایت‌ها و درگاه‌های بانکی مرتبط با آن‌ها شده است.

در متن این نامه تأکید شده است که سایت‌های فاقد مجوز، با هدف شکل‌دهی به بازار سیاه و عرضه بلیت در کانال‌های غیررسمی ایجاد می‌شوند. بر همین اساس، به‌منظور جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد ارائه خدمات موضوع بند «الف» ماده (۱) آئین‌نامه هیأت وزیران و فروش بلیت هواپیما را دارند اما برخلاف مواد (۲) و (۳) آئین‌نامه مذکور عمل می‌کنند، صدور دستور انسداد این سایت‌ها و درگاه‌های بانکی مورد استفاده آن‌ها از مرجع محترم قضائی درخواست شده است.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به مسافران هوایی توصیه کرد هنگام خرید بلیت، صرفاً از طریق وب‌سایت شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی هوایی دارای مجوز از این سازمان که فهرست آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir درج شده است، اقدام کنند.

کد خبر 6687966
زهره آقاجانی

