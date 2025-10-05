پورفرزانه: ۱۱ فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) از اضافه شدن ۱۱ فروند هواپیمای جدید، یک فروند بالگرد و ۵ فروند هواپیمای زیر ۱۹ نفره به ناوگان هوایی کشور خبر داد و گفت: این اقدامات با ارزش ۱۲۴.۸ میلیون دلار، به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات هوایی و توسعه حمل‌ونقل در کشور انجام شد.

وی افزود: از جمله پروژه‌های محوری که امروز به بهره‌برداری رسید، افزایش دو هزار ۵۳۲ صندلی پروازی در ناوگان هوایی کشور است که نقش مهمی در ارتقای ظرفیت حمل‌ونقل هوایی دارد. این پروژه‌ها به‌ویژه در توسعه پروازهای داخلی و تقویت ارتباط هوایی میان جزایر سه‌گانه و سایر مناطق کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با وجود برخی چالش‌ها در راه‌اندازی پروازها به استان‌های کردستان و آذربایجان غربی، این پروژه‌ها همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارند و در آینده نزدیک شاهد توسعه بیشتر در این حوزه خواهیم بود.

پورفرزانه بیان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، پنج هزار و ۱۰۰ صندلی جدید به ظرفیت ناوگان هوایی کشور اضافه شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به گسترش استفاده از هواپیماهای مویرگی در کنار ناوگان نروبادی و وایدباد خاطرنشان کرد: این روند در جزایر سه‌گانه رخ داده است.