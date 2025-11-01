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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

گذرگاه مرزی تورخم میان پاکستان و افغانستان دوباره باز شد

گذرگاه مرزی تورخم میان پاکستان و افغانستان دوباره باز شد

گذرگاه مرزی تورخم در مرز میان پاکستان و افغانستان که از ۱۱ اکتبر تا کنون بسته بود، دوباره باز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گذرگاه مرزی تورخم بین کشورهای پاکستان و افغانستان که به دلیل وقوع درگیری‌های خونین میان دو کشور از ۱۱ اکتبر تا کنون مسدود شده بود، برای بازگشت پناهجویان افغانستانی امروز شنبه مجدداً باز شد.

به گزارش روزنامه «داون»، مقامات پاکستانی با بازدید از گذرگاه تورخم اعلام کردند که این گذرگاه برای بازگشت پناهجویان افغانستانی دوباره باز شده و تجارت نیز از این گذرگاه از سرگرفته شده است.

از سوی دیگر قریشی بدلون، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار افغانستان با تأیید بازگشایی گذرگاه مرزی تورخم برای پناهجویان، اعلام کرد که شهروندان بازگشته به کشور با استقبال رو به رو شده‌اند.

پاکستان پس از درگیری‌های مرزی در ۱۱ اکتبر، عبور پناهجویان افغانستانی را متوقف کرده و تمامی گذرگاه‌های میان دو کشور را بسته بود.

در پی این تصمیم، صدها خودرو و هزاران پناهجو در مسیر از شهر نوشهره در ایالت خیبر پختونخواه تا گذرگاه تورخم سرگردان مانده و حتی به غذا و آب دسترسی نداشتند.

کد مطلب 6641552

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