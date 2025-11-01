کاظمی: پیشرفت پروژه آهن اسفنجی بیجار وارد مرحله جهشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید میدانی از فازهای مختلف فولاد کردستان اظهار کرد: در یک ماه اخیر، تحولات جدی و قابل اندازه‌گیری در حوزه سیویل، معماری، نصب تجهیزات، کوره، ریفرمر و اتاق کنترل صورت گرفته و این پیشرفت‌ها به‌صورت کاملاً ملموس در بازدید امروز قابل مشاهده بود.

وی افزود: روند اجرای فونداسیون و ریکاوری که پیش‌تر محل نگرانی و چالش بود، اکنون با اقدامات اصلاحی انجام شده در مسیر قابل قبول قرار گرفته و بخش تیکنرها نیز تقریباً آماده بهره‌برداری است.

فرماندار بیجار، پروژه آهن اسفنجی را یکی از طرح‌های مادر صنعتی استان دانست و گفت: در طراحی پروژه، ظرفیت توسعه‌ای برای افزایش توان ریفرمر تا یک شش‌دهم ظرفیت فعلی پیش‌بینی شده که در آینده می‌تواند توان تولید را از میزان ۱.۶ میلیون تن فراتر ببرد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت اقتصادی و اشتغال‌زایی این پروژه اظهار کرد: بهره‌برداری از طرح آهن اسفنجی می‌تواند موجب راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی، شرکت‌های حمل‌ونقل، کارخانه میلگرد و افزایش حجم فعالیت‌های خدماتی در شهرستان شود.

وی عنوان کرد: با روند مطلوب فعلی و پیگیری‌های مستمر، امیدواریم سال آینده پروژه وارد مرحله پیش‌آزمایشی و آغاز فرآیند راه‌اندازی شود.