https://mehrnews.com/x39tc3 ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷ کد مطلب 6641608 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷ اطلاعرسانی مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه کرمانشاه- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه را اعلام کرد. دریافت 32 MB کد مطلب 6641608 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ ۱۳ آبان در کرمانشاه برگزار شد برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه رزم نوازی یگان موزیک سپاه در راهپیمایی ۱۳ آبان کرمانشاه تغییر مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در بیش از ۵۰ نقطه در استان کرمانشاه برچسبها کرمانشاه یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه
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