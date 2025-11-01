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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷

اطلاع‌رسانی مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه

اطلاع‌رسانی مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه

کرمانشاه- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه را اعلام کرد.

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کد مطلب 6641608

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