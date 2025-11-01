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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز

انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز

شیراز- کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شهرک جوادیه شیراز منفجر شد.

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کد مطلب 6641666

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