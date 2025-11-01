https://mehrnews.com/x39tdd ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱ کد مطلب 6641666 استانها فارس استانها فارس ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱ انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز شیراز- کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شهرک جوادیه شیراز منفجر شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6641666 کپی شد مطالب مرتبط کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز منفجر شد عیدی پور: حادثه انفجار کارگاه شارژ و فروش گاز مایع در شیراز مهار شد انفجار یک ساختمان در شیراز منجر به تخریب طبقه اول آن شد انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز در شیراز ۱۲ مصدوم برجا گذاشت جمشیدی: عامل آتشسوزی در مراتع شول سپیدان دستگیر شد آتشسوزی انبار لوازم برقی در شیراز مهار شد عیدی پور: ارتفاعات کوه بمو شیراز طمعه حریق شد عامل حریق گسترده در منطقه مله گاله شیراز شناسایی شد نظری: آتش سوزی در غرفه های گردشگری خیابان ۹ دی شیراز مهار شد آتش سوزی پمپ بنزین در جهرم، ۷ مصدوم برجا گذاشت برچسبها انفجار انفجار گاز آتش سوزی شیراز
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