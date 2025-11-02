فیدان: کشورهای منطقه توان حل مشکلات‌ خود را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فواد حسین همتای عراقی خود در بغداد در سخنانی اعلام کرد: روح زمانه جاری نیازمند صلح، توسعه و انسجام متقابل در منطقه به جای تجزیه است.

وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: هیچ دلیلی برای عدم دستیابی به این امر وجود ندارد. این منطقه منابع عظیمی دارد و با فرهنگ، منابع انسانی و جغرافیای خود هنگامی که راهبردهای مناسب اعمال شود، به منطقه‌ای مرفه تبدیل خواهد شد. آنکارا به حمایت از صلح، امنیت و توسعه عراق ادامه خواهد داد.

هاکان فیدان در ادامه اضافه کرد: کشورهای منطقه باید خودشان به چالش‌های منطقه رسیدگی کنند. ما در منطقه قابلیت‌هایی داریم که به ما امکان می‌دهد مشکلات مان را خودمان حل کنیم. ما در بازسازی پروژه‌های زیرساختی در عراق مشارکت خواهیم کرد.