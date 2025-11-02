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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

فیدان: کشورهای منطقه توان حل مشکلات‌ خود را دارند

فیدان: کشورهای منطقه توان حل مشکلات‌ خود را دارند

وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی خود در بغداد تأکید کرد: کشورهای منطقه باید مشکلات‌شان را خود حل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فواد حسین همتای عراقی خود در بغداد در سخنانی اعلام کرد: روح زمانه جاری نیازمند صلح، توسعه و انسجام متقابل در منطقه به جای تجزیه است.

وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: هیچ دلیلی برای عدم دستیابی به این امر وجود ندارد. این منطقه منابع عظیمی دارد و با فرهنگ، منابع انسانی و جغرافیای خود هنگامی که راهبردهای مناسب اعمال شود، به منطقه‌ای مرفه تبدیل خواهد شد. آنکارا به حمایت از صلح، امنیت و توسعه عراق ادامه خواهد داد.

هاکان فیدان در ادامه اضافه کرد: کشورهای منطقه باید خودشان به چالش‌های منطقه رسیدگی کنند. ما در منطقه قابلیت‌هایی داریم که به ما امکان می‌دهد مشکلات مان را خودمان حل کنیم. ما در بازسازی پروژه‌های زیرساختی در عراق مشارکت خواهیم کرد.

کد مطلب 6642641

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    نظرات

    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      نیروهای ترکیه جنایتکار در شمال عراق چه غلطی می کنند؟
    • IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      کمک، حمایت و پشتیبانی ترکیه جنایتکار از تروریست ها حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، ناتو، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل یکی از بزرگترین چالش‌ها در سوریه است. ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون از تروریست ها در سوریه، عراق و منطقه همه جانبه حمایت می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      نیروهای تروریستی آمریکایی و هم انگلیسی از سال 2003 تاکنون در خاک عراق چه غلطی می کنند؟

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