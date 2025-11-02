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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

بسته خبری یازدهم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان

بسته خبری یازدهم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان

کردستان- بسته خبری یازدهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان می‌پردازد.

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کد مطلب 6642873

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