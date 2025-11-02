https://mehrnews.com/x39tJR ۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ کد مطلب 6642873 استانها کردستان استانها کردستان ۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ بسته خبری یازدهم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان کردستان- بسته خبری یازدهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 9 MB کد مطلب 6642873 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۱۷ تیرماه استان کردستان بسته خبری یازدهم آبان ماه استان مرکزی بسته خبری دهم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان بسته خبری دهم آبانماه استان مرکزی برچسبها کردستان سنندج بسته خبری کردستان
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