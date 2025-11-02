بیش از ۸ میلیون هکتار از اراضی بیابانی کشور احیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بعدازظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدازی قم با اشاره به وضعیت منابع طبیعی کشور گفت: مدیریت حوزه‌های آبخیز در سال‌های گذشته با چالش‌هایی همراه بوده و لازم است برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه با نگاه علمی و آینده‌نگرانه‌تری دنبال شود.



وی تصریح کرد: ظرفیت بارندگی و منابع طبیعی کشور محدود است و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از این عرصه‌ها خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته است، از این رو بهره‌برداران اصلی یعنی مردم باید در فرآیند مدیریت و حفاظت منابع طبیعی مشارکت فعال‌تری داشته باشند.



وحید با بیان اینکه کشور دارای ۳۰ حوزه اصلی آبخیز است افزود: اجرای طرح‌های آبخیزداری یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با تخریب سرزمین و احیای عرصه‌های طبیعی محسوب می‌شود.



معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور ادامه داد: تاکنون بیش از هشت میلیون هکتار از اراضی بیابانی کشور احیا شده که بخش عمده آن در مناطق بحرانی و در معرض فرسایش قرار داشته است.



وی بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع، فعالیت‌های معدنی غیراصولی و تغییر الگوی کشت را از عوامل اصلی تهدید منابع طبیعی برشمرد و تأکید کرد: تداوم این روند می‌تواند مخاطرات زیست‌محیطی متعددی برای کشور به همراه داشته باشد.



وحید در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مدیریت حوزه دریاچه نمک اشاره کرد و گفت: دریاچه نمک یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های طبیعی کشور است و حفاظت از آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی استان‌های مجاور برای مدیریت ظرفیت‌ها و چالش‌های مشترک این پهنه طبیعی است.