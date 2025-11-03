رونق طلای سرخ در مازندران؛ برداشت زعفران شروع شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: فصل برداشت زعفران در شرق مازندران آغاز شده و کشاورزان شهرستان‌های بهشهر، گلوگاه و فصل برداشت زعفران در شرق مازندران آغاز شده و کشاورزان شهرستان‌های بهشهر، گلوگاه و نکا مشغول جمع‌آوری این محصول ارزشمند هستند. طلای سرخ با نیاز آبی پایین و بازده اقتصادی بالا نقش مهمی در بهبود معیشت و توسعه اقتصادی مناطق کوهستانی ایفا می‌کند و توجه به آن در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

زعفران به عنوان محصولی کم‌آب‌بر و مقاوم به خشکی توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان کشاورزان مازندرانی پیدا کند.

شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصل‌خیز و تمایل کشاورزان به تغییر الگوی کشت از محصولات پرآب‌بر به کم‌آب و اقتصادی از مهم‌ترین عوامل رشد این صنعت در شرق استان هستند.

سطح ۸۵ هکتاری زعفرانکاری در مازندران

سطح زیرکشت زعفران در مازندران به بیش از ۸۵ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار بین چهار تا شش کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.

یکی از کشاورزان هزارجریب بهشهر درباره تجربه خود گفت: برداشت زعفران کار سختی است و نیازمند دقت فراوان است اما وقتی گل‌ها را جمع می‌کنیم و عطر زعفران به مشام می‌رسد تمام خستگی‌ها فراموش می‌شود.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته از هر هکتار حدود پنج کیلوگرم زعفران خشک برداشت شد و امسال با مراقبت بیشتر انتظار داریم محصول بیشتری به دست آید.

وی ادامه داد: حمایت جهاد کشاورزی در تأمین پیاز با کیفیت و آموزش‌های کاشت داشت و برداشت به ما کمک زیادی کرده است و بدون این حمایت‌ها توسعه کشت زعفران در این منطقه دشوار بود.

در شهرستان بهشهر، توسعه کشت زعفران طی سال‌های اخیر چشمگیر بوده است. مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان با بیان روند برداشت زعفران از مزارع دهستان شهدا گفت: برداشت این محصول از اواخر مهرماه آغاز شده و تا اواسط آبان ادامه دارد.

سمیه حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زعفران نقش مهمی در معیشت کشاورزان منطقه دارد و با توجه به نیاز آبی پایین و مقاومت در برابر خشکی برای کشت در اراضی دیم و شیبدار گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود

زعفران نقش مهمی در معیشت کشاورزان منطقه دارد و با توجه به نیاز آبی پایین و مقاومت در برابر خشکی برای کشت در اراضی دیم و شیبدار گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود

وی ادامه داد: همچنین این محصول به کاهش فرسایش خاک در زمین‌های شیبدار کمک می‌کند. او افزود: سطح زیرکشت زعفران در بهشهر به ۷۰ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار بین چهار تا شش کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.

وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با برگزاری دوره‌های آموزشی نظارت مستمر بر فرآیند کاشت داشت و برداشت و تأمین نهاده‌های با کیفیت از کشاورزان دهستان‌های عشرستاق و شهدا حمایت می‌کند تا محصولی با کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید شود.

در شهرستان گلوگاه، نخستین آئین شکرانه برداشت زعفران در روستای اوارد برگزار شد زعفران از برداشت محصول خرسند هستم. سرپرست جهاد کشاورزی گلوگاه درباره این مراسم توضیح داد: این مراسم با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و کشاورزان برگزار شد و فرصتی برای قدردانی از نعمت کشاورزی و درخواست برکت برای سال زراعی آینده بود اهداف این مراسم فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است و همزمان دنبال می‌شود.

کمیل عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر حدود ۱۵ هکتار مزرعه مکانیزه زعفران در منطقه فعال است و پیش‌بینی می‌شود بیش از صد کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود کشت زعفران در راستای اصلاح الگوی کشت ایجاد درآمد پایدار و اشتغال‌زایی با حداقل نیاز آبی انجام می‌شود و منابع آب عمدتاً از نزولات آسمانی تأمین می‌گردد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با ادامه حمایت‌ها و توسعه سطح زیرکشت میزان تولید زعفران در شرق مازندران افزایش چشمگیری خواهد داشت و این استان می‌تواند سهم بیشتری از بازار داخلی و صادرات زعفران را به خود اختصاص دهد.

قطب نوظهور زعفران کاری در گلوگاه

سرپرست جهاد کشاورزی گلوگاه درباره نقش این محصول در توسعه منطقه گفت: زعفران نه تنها منبع درآمد کشاورزان است بلکه می‌تواند روستای اوارد را به قطب نوظهور پرورش طلای سرخ در سطح استان و حتی کشور تبدیل کند حمایت جهاد کشاورزی در قالب تسهیلات ارزان قیمت یارانه بذر و تجهیزات باعث شده کشاورزان انگیزه بیشتری برای توسعه کشت این محصول داشته باشند.

عسکری در پایان گفت: این مراسم نماد شکرگزاری است اما همزمان گامی در مسیر توسعه پایدار و اهمیت کشت زعفران در راستای اصلاح الگوی کشت در منطقه محسوب می‌شود و امید می‌رود ظرف سال‌های آینده گلوگاه به یکی از قطب‌های ملی تولید زعفران تبدیل شود.

در شهرستان نکا نیز برداشت زعفران آغاز شده است و کشاورزان در دهستان‌های زارمرود و استخرپشت مشغول جمع‌آوری این محصول ارزشمند هستند.

ابوالقاسم پناهی سرپرست جهاد کشاورزی نکا گفت: سطح زیرکشت زعفران در شهرستان سه هکتار است و این محصول نقش قابل توجهی در ارتقای معیشت و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: کشت زعفران در زمین‌های شیبدار طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و تلاش‌ها برای ترویج آن ادامه خواهد داشت با توجه به استقبال کشاورزان پیش‌بینی می‌کنیم سطح زیرکشت زعفران در سال آینده افزایش یابد.

کارشناسان جهاد کشاورزی معتقدند زعفران محصولی استراتژیک برای شرق مازندران است و توسعه آن می‌تواند نقش مهمی در اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع طبیعی داشته باشد. کشت این محصول علاوه بر درآمدزایی موجب اشتغال‌زایی بهره‌برداری بهینه از اراضی شیبدار و کاهش فرسایش خاک می‌شود.

با توجه به روند رو به رشد کشت زعفران و استقبال کشاورزان می‌توان گفت آینده از آن طلای سرخ است توجه بیشتر به این محصول کم‌آب اقتصادی و اشتغال‌زا می‌تواند موجب توسعه پایدار کشاورزی در مازندران شود و شهرستان‌های شرق استان را به قطب‌های ملی تولید زعفران تبدیل کند.

رشد زعفران‌کاری در شرق مازندران نشان می‌دهد که توجه به محصولات کم‌آب و اقتصادی می‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با چالش‌های کم‌آبی و تغییر اقلیم در کشاورزی استان باشد. توسعه این محصول موجب حفظ اراضی شیبدار کاهش فرسایش خاک و افزایش بهره‌وری منابع طبیعی می‌شود.

طلای سرخ به عنوان محصولی با ارزش اقتصادی کم‌آب‌بر و اشتغال‌زا فرصتی بی‌نظیر برای توسعه کشاورزی در مازندران فراهم کرده است و با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت‌های مستمر آینده‌ای روشن پیش روی کشاورزان و منطقه خواهد بود این روند می‌تواند به رشد اقتصادی محلی تثبیت جمعیت در مناطق روستایی و ارتقای جایگاه مازندران در عرصه تولید ملی و صادراتی زعفران منجر شود.