به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو روز دوشنبه با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در سطح استان به اجرا درآمده است گفت: در پی حدوث مشکلات در روند طولانی صدور جواز دفن برای متوفیان بیمارستانی پس از بررسی همه جانبه با همکاری اداره کل پزشکی قانونی و سازمان آرامستان های وادی رحمت طراحی و اجرا گردید.
وی هدف اصلی از این طرح را تکریم خانوادههای داغدار و حذف تشریفات زائد اداری و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به خانواده که فرآیند تدفین را با تأخیر مواجه میکرد دانست و اظهار داشت: حضور دادپزشک در محل وادی رحمت، بسیاری از مشکلات مربوط به استعلام و تأییدیهها را به صورت لحظهی حل خواهد کرد.
این مقام عالی قضائی در استان با تأکید بر نقش این اقدام در کاهش نیاز به کالبدشکافیهای غیرضروری، افزود: این دادپزشک مستقر، امور قانونی لازم برای صدور گواهی فوت در غیر از موارد منتسب به فوتهای مشکوک که مصادیق آن در پروتکلهای پزشکی قانونی مشخص شده را در همان محل انجام میدهد تا خانوادهها بتوانند با کمترین معطلی، امور مربوط به دفن عزیز از دست رفته خود را به سرانجام برسانند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح به عنوان یکی از برنامههای اولویتدار دادستانی است که به مرحله اجرا درآمده است و پیشبینی میشود حجم مراجعات به واحدهای پزشکی قانونی و مراجع قضائی برای این امر کاهش چشمگیری داشته باشد.
شایان ذکر است، پیش از اجرای این طرح، در صورت فوت اشخاص بهویژه در خارج از ساعات اداری یا ایام تعطیل، پیکر همه متوفیان باید به پزشکی قانونی منتقل میشد تا در روزهای کاری بعد مورد معاینه قرار گیرد؛ روندی که باعث ایجاد مشکلات متعدد برای خانوادههای داغدار و تأخیر در خاکسپاری میشد. با اجرای طرح استقرار دادپزشک در آرامستان وادی رحمت تبریز، خدمات مربوط به صدور گواهی فوت برای موارد فوتهای غیرمشکوک، بهصورت مستمر و در همان محل انجام گرفته و از انتقالهای غیرضروری و ازدحام در مراکز پزشکی قانونی جلوگیری خواهد شد.
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