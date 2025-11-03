زمانپور: اورژانس بانوان اصفهان ۷۰ عملیات امدادی انجام داد

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار با اشاره به راه‌اندازی اورژانس بانوان اظهار کرد: طرح اورژانس بانوان از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ با هدف ارائه خدمات سریع‌تر، ایمن‌تر و تخصصی‌تر به مددجویان خانم در شهر اصفهان آغاز شد و در همین مدت کوتاه توانسته نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه کارشناسان این واحد تا دهم آبان‌ماه در بیش از ۷۰ مأموریت امدادی شرکت کرده‌اند، افزود: مأموریت‌های انجام‌شده عمدتاً مربوط به موارد کاهش سطح هوشیاری، مشکلات داخلی و مسائل اورژانسی ویژه زنان بوده است که همگی با رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی انجام گرفته‌اند.

زمانپور تصریح کرد: هم‌اکنون یک واحد امدادی ویژه بانوان در شهر اصفهان به‌صورت رسمی فعالیت دارد و کارشناسان آن از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۸:۳۰ شب آماده ارائه خدمات به بانوان هستند.

رئیس اورژانس استان اصفهان با اشاره به استقبال عمومی و بازخورد مثبت این طرح تأکید کرد: نتایج اولیه نشان می‌دهد اورژانس بانوان علاوه بر افزایش سرعت پاسخگویی، موجب ارتقای رضایت‌مندی مددجویان شده است. امید است با توجه به موفقیت این تجربه، در آینده نزدیک پایگاه‌های بیشتری در مناطق مختلف استان ایجاد شوند تا خدمات امدادی ویژه بانوان توسعه یابد.