اورژانس اصفهان در ۶ ماه امسال ۱۵۳ هزار مأموریت انجام داد

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان به ۱۵۳ هزار و ۵۴۴ مأموریت امدادرسانی اعزام شدند که از مجموع آنها ۱۰۵ هزار و ۵۱۹ مورد مربوط به حوادث غیرتصادفی و ۴۸ هزار و ۲۵ مورد حوادث رانندگی بوده است.

وی افزود: در این مدت از مجموع حوادث رانندگی منجر به جرح در سطح استان ۳۳ هزار و ۹۱۶ مورد در مناطق شهری و ۱۴ هزار و ۱۰۹ مورد در نقاط جاده‌ای استان رخ داده است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به تعدا تماس امدادخواهان با ۱۱۵ اشاره کرد و اظهار کرد: در این مدت، کارشناسان پرستاری اتاق فرمان اورژانس به ۵۴۶ هزار و ۳۱۰ تماس امدادخواهی پاسخ داده اند و انجام عملیات احیای قلبی و تنفسی موفق توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس، جان بیش از ۵۰ شهروند را از مرگ حتمی نجات داده و ۱۰ زایمان اورژانسی نیز با کمک تیم‌های اورژانس انجام شده است.

وی با بیان اینکه واحدهای امداد موتوری در استان مشغول امدادرسانی هستند اذعان کرد: در شش ماهه ابتدای سال، اورژانس موتوری استان در مجموع در ۳ هزار و ۶۶۴ مأموریت به امدادخواهان امدادرسانی کرد.

زمانپور ضمن اشاره به ارائه خدمات اورژانس هوایی در سطح استان، خاطرنشان کرد: در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بالگرد امدادی اورژانس ۱۸ بار به مأموریت اعزام شد و ۳۸ بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی استان اصفهان منتقل کرد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از ۱۶۶ پایگاه امدادی شامل ۸۸ پایگاه شهری، ۷۷ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲۱ دستگاه موتورلانس و یک اتاق فرمان برخوردار است.