اولین پایگاه اورژانس بانوان در شهر اصفهان آغاز به کار کرد

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایگاه اورژانس بانوان با هدف ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به‌صورت اختصاصی برای بانوان، در شهر اصفهان راه‌اندازی شده است.

ویافزود: کرامت، امنیت و سلامت بانوان از مهم‌ترین اولویت‌های اورژانس بانوان است و تیم‌های امدادی این پایگاه متشکل از کارشناسان خانم فوریت‌های پزشکی و پرستاری هستند که آموزش‌های تخصصی لازم را در زمینه امدادرسانی به بانوان دریافت کرده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به برنامه توسعه این طرح گفت: در فاز نخست، پایگاه اورژانس بانوان در محدوده مرکزی شهر فعال خواهد بود و در فازهای بعدی، توسعه این پایگاه‌ها در سایر مناطق اصفهان و شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد تا تمامی بانوان استان از خدمات اورژانس بانوان بهره‌مند شوند.

وی افزود: این اقدام گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی، افزایش رضایتمندی شهروندان و تحقق عدالت در ارائه خدمات درمانی است.