مرادخانی: نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی نباید مقطعی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جریان بازدید از کشتارگاه طیور زنجان با تأکید بر اهمیت نظارت کامل بر تمامی مراحل کشتار، گفت: نظارت همه‌جانبه بهداشتی و شرعی در کشتارگاه‌های طیور، نقشی کلیدی در حفظ سلامت جامعه دارد.

وی با بیان اینکه سلامت جامعه در گرو نظارت دقیق بر تمام مراحل تولید و عرضه مواد غذایی است، افزود: این نظارت نباید مقطعی باشد بلکه باید به‌صورت مستمر و علمی انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: رعایت دقیق دستورالعمل‌ها از لحظه ورود پرندگان تا عرضه نهایی محصولات، تضمین‌کننده سلامت مصرف‌کنندگان است و باید به عنوان یک اصل اساسی در فرآیند تولید مد نظر قرار گیرد.

مرداخانی اظهار کرد: فرآیندهای تولید مواد پروتئینی مستقیماً با سلامت عمومی مردم در ارتباط است؛ از این رو، مسئولیت مجموعه‌های تولیدی فراتر از مسائل اقتصادی است و ابعاد سلامت جامعه را نیز در بر می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به ضرورت ارتقای مستمر فرآیندهای نظارتی و افزایش سطح آموزش‌های تخصصی کارکنان صنعتی و بهداشتی در استان، گفت: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش روز می‌توان علاوه بر ارتقای سطح آموزش کارکنان، شاخص‌های سلامت و ایمنی تولید را به شکل قابل توجهی بهبود بخشید.

مرادخانی همکاری نزدیک بین اداره کل دامپزشکی، جهاد کشاورزی و بخش‌های صنعتی استان تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی امکانات، فرآیندهای کنترل کیفی و بهداشت محصولات دامی در استان زنجان هر چه بیشتر تقویت می‌شود.

وی مرادخانی ضمن قدردانی از تلاش فعالان حوزه دام و طیور استان، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات دامی و ارتقای استانداردهای سلامت مواد غذایی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: پایداری تولید در گروه سلامت و اعتماد مردم به محصولات داخلی است و هرچه نظارت‌ها دقیق‌تر و فرآیندها استانداردتر باشد، امنیت غذایی جامعه بیشتر تضمین می‌شود.