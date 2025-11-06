به گزارش خبرنگار مهر، خلیل پیمان ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان زنجان با اشاره به اهمیت انتخاب و معرفی کشاورزان نمونه در شهرستان‌ها گفت: نمونه‌های ملی و استانی، الگویی از عملکرد موفق در حوزه کشاورزی هستند و بررسی شرایط اقلیمی، از جمله میزان بارندگی، در ارزیابی عملکرد آن‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه بارندگی اردیبهشت‌ماه تأثیر بسزایی در نتیجه‌گیری‌های کشاورزی دارد، افزود: این بارش‌ها به‌ویژه در مزارع دیم، مراتع و باغات استان موجب افزایش کیفیت محصولات و بهبود وضعیت تولید شده است.

پیمان ادامه داد: در سال‌های اخیر به‌واسطه تغییرات اقلیمی، مدیریت علمی منابع آب و زمان‌بندی کشت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر نقش آموزش‌های دانشگاهی و فناوری‌های نوین در ارتقای کشاورزی گفت: امروزه با استفاده از تلفن‌های هوشمند و بستر فضای مجازی، کشاورزان به اطلاعات تخصصی روز دسترسی دارند و می‌توانند دانش فنی خود را در زمینه کشت، آبیاری، کوددهی و مدیریت آفات افزایش دهند.

وی با بیان اینکه تولید محتوای هدفمند و آموزشی در فضای مجازی یکی از ابزارهای مؤثر برای گسترش دانش کشاورزی در میان بهره‌برداران است، افزود: جهاد کشاورزی استان زنجان برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های ترویجی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است تا زمینه انتقال دانش و تجربه میان کشاورزان فراهم شود.

پیمان با اشاره به نقش نهاده‌های کشاورزی و دامی در افزایش بهره‌وری تولید، ادامه داد: انتخاب کشاورزان نمونه در سطح ملی و استانی، مبتنی بر شاخص‌هایی همچون استفاده صحیح از نهاده‌ها، رعایت الگوی کشت، بهره‌گیری از فناوری‌های نو و توجه به صرفه‌جویی در منابع آب است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم ساماندهی بازار نهاده‌ها، افزود در زمینه فروش و عرضه نهاده‌های کشاورزی و دامی، نباید از ظرفیت فضای مجازی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان غافل شد. این بسترها می‌توانند موجب تسهیل اطلاع‌رسانی، شفافیت در عرضه و کاهش هزینه‌های تولید شوند.

مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امروز کشاورزان تنها تولیدکننده نیستند بلکه با بهره‌گیری از آموزش‌های علمی، نقش فعال‌تری در فرآیند بازاریابی، فروش و مدیریت مزرعه ایفا می‌کنند و این تحول نشان‌دهنده گذار کشاورزی استان به سمت تولید هوشمند و پایدار است.

پیمان با قدردانی از زحمات کشاورزان نمونه استان گفت: امیدواریم با استمرار آموزش‌های علمی، توسعه فناوری‌های نوین و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های فضای مجازی، شاهد رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی استان زنجان باشیم.