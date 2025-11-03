محدودیت های ترافیکی مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان در ارومیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حاتم ابراهیمی ضمن تبریک ایام الله ۱۳ آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی، محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی یوم ا… ۱۳ آبان ۱۴۰۴ را در مرکز استان به شرح ذیل اعلام کرد و گفت: از ساعت ۰۸۰۰ روز ۱۳ آبان ماه از عبور و مرور هرگونه وسایل نقلیه به محدوده‌های ذیل تا اتمام مراسم راهپیمایی جلوگیری به عمل خواهد آمد:

الف: تقاطع شهرام به طرف میدان ولایت فقیه (خیابان طالقانی)

ب: تقاطع شهید مدنی، شهید مطهری به طرف میدان ولایت فقیه

ج: تقاطع شهید باکری و شهید منتظری به طرف میدان ولایت فقیه

چ: کنار گذر بلوار عطایی به طرف خیابان امام (ره)

ح: میدان امام حسین (ع) به طرف خیابان امام (ره)

خ: کوچه آگاهی (مخابرات) به طرف خیابان امام (ره)

د: کنار گذر خیابان ارتش به طرف پنج راه، میدان انقلاب

ر: خیابان آیت الله کاشانی از سه راهی هلال احمر به طرف میدان انقلاب و کلیه مسیرهای فرعی منتهی به خیابان امام (ره)

ز: تقاطع استادان به طرف میدان انقلاب (خیابان شهید سردار سلیمانی)

و تمام مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان

سرهنگ ابراهیمی در ادامه از مردم شهید پرور، انقلابی و فهیم درخواست کرد همانند سال‌های قبل ۱- حتی الامکان از آوردن وسایط نقلیه شخصی در محیط پیرامون مسیرهای راهپیمایی خودداری و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند، ۲- از پارک نمودن وسایط نقلیه در مسیرهای راهپیمایی و تقاطع‌های منتهی به مسیرهای راهپیمایی جداً پرهیز کنند.

در غیر این صورت خودروهای پارک شده توسط جرثقیل‌های راهور به پارکینگ منتقل خواهند شد ۳- تردد شهروندان با موتورسیکلت و دوچرخه در مسیرهای راهپیمایی و در بین جمعیت ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور در آذربایجان غربی تاکید کرد: شهروندانی که قصد تردد با وسیله نقلیه خود در سطح شهر را دارند قبلاً پیش بینی‌ها و برنامه ریزی لازم را جهت استفاده از سایر معابر و مسیرهای جایگزین جهت رسیدن به مقصد شأن را داشته باشند و با خادمین خود در پلیس راهنمایی و رانندگی در ایجاد نظم و امنیت ترافیکی همکاری لازم را داشته باشند.