به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پورشمس اظهار کرد: با توجه به برنامهریزی برای برگزاری مراسم راهپیمایی وداع با رهبر شهید، جهت تسهیل تردد شرکتکنندگان و حفظ نظم در معابر، محدودیتهای ترافیکی از ساعت هشت صبح فردا دوشنبه تا پایان مراسم در بخشهای مختلف شهر اراک اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس این محدودیتها، محورهای میدان هفتتیر به سمت میدان شهدا، تقاطع خیابان ۲۲ بهمن و مخابرات به سمت میدان شهدا، و همچنین خیابان امام خمینی به سمت خیابان محسنی و پیادهراه شهید پاکپور از ساعت مقرر تحت کنترل پلیس خواهند بود.
رئیس پلیس راهور استان مرکزی گفت: از تقاطع خیابان شهید رجایی و آموزش و پرورش به سمت میدان شهدا، کلیه معابر و کوچههای منتهی به خیابانهای محسنی و شیخ فضلالله نوری، و همچنین محور میدان جهاد به سمت میدان سرداران نیز شاهد محدودیتهای ترافیکی خواهیم بود.
وی همچنین به محدودیت در محورهای تقاطع دکتر حسابی به سمت خیابان محسنی، تقاطع خیابان آیتالله غفاری در خیابان دانشگاه به سمت مصلی بیتالمقدس و نیز مسیر میدان فلسطین (البرز) به سمت میدان سرداران اشاره کرد و گفت: «این محدودیتها با هدف مدیریت بهتر جریان ترافیک در زمان برگزاری مراسم اعمال میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی تاکید کرد: انتظار است شهروندان با همکاری کارکنان خدام پلیس راهور، از ورود و پارک خودروهای شخصی در مسیرهای اعلام شده خودداری کرده و جهت حضور در مراسم، از وسایل حملونقل عمومی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، استفاده کنند.
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