راهپیمایی ۱۳ آبان در سرزمین آفتاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اجتماع بزرگ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گروه‌های مختلف دانش‌آموز، دانشجو، طلبه، روحانی، استاد، معلم، کارمند، کارگر، بازاری، کشاورز، بسیجی، نظامی، ورزشکار، خانواده معظم شهدا و ایثارگران در جای جای استان مرکزی حضور دارند تا با سردادن فریاد ضد استکباری علاوه بر نمایش پایبندی به ارزش‌های انقلاب و پیروی از رهبر معظم انقلاب، نفرت خود را از دشمنان اسلام نشان دهند.

آئین ۱۳ آبان اراک نیز روز سه‌شنبه از ساعت ۹:۳۰ با تجمع دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم از میدان شهدا آغاز و پس از اجرای برنامه‌های سرود، راهپیمایی به سمت پل خیبر، خیابان محسنی، خیابان شیخ فضل‌الله نوری و میدان سرداران برگزار می‌شود.

سخنران ویژه آئین ۱۳ آبان اراک، سردار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه کشور است.

۲۰ غرفه فرهنگی نیز در طول برگزاری مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان اراک پیش‌بینی شده است.

۱۳ آبان، سالروز سه رویداد مهم تاریخ ایران اسلامی، «تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان توسط رژیم ستمشاهی در سال ۱۳۵۷ (روز دانش آموز) و تسخیر سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) در سال ۱۳۵۸» است که هر ساله با حضور میلیونی مردم در راهپیمایی در نقاط مختلف کشور ،۸ گرامی‌داشته می‌شود.

در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گروهی از نیروهای مسلمان دانشگاهی با نام «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند که تسخیر سفارت این کشور در فرهنگ انقلاب اسلامی به نام «تسخیر لانه جاسوسی» معروف شد، رسوایی بزرگی برای هیأت حاکمه آمریکا بود زیرا از اسرار جاسوسی‌ها و دخالت‌های بی‌شمار آمریکا در ایران و کشورهای مختلف جهان پرده بر می‌داشت.

۱۳ آبان در تقویم ایران اسلامی به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز» نامگذاری شده است.