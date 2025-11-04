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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

مادورو در واکنش به تهدیدات آمریکا: با روسیه در تماس هستیم

مادورو در واکنش به تهدیدات آمریکا: با روسیه در تماس هستیم

رئیس جمهور ونزوئلا به ارتباطات این کشور با روسیه در سایه تهدیدات جنگ طلبانه آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در یک مصاحبه تلویزیونی در واکنش به تهدیدات روزافزون آمریکا علیه این کشور گفت: ما به صورت روزانه با دولت روسیه در خصوص تمام مسائل در ارتباط هستیم.

وی اضافه کرد: ارتباط ما با روسیه تمام زمینه‌های اصلی از صنعت و تکنولوژی گرفته تا اقتصاد و مسائل نظامی را دربرمی گیرد. این همکاری بر پایه احترام و منافع متقابل است.

مادورو تصریح کرد: روسیه یک قدرت جهانی بزرگ است و در عین حال می‌تواند روابط محترمانه ای با کشورها از جمله ونزوئلا ایجاد کند.

وی درباره بیانیه وزارت خارجه روسیه مبنی بر آمادگی مسکو برای پاسخ به درخواست‌های کاراکس در سایه تهدیدات کنونی گفت: این درست است. باید این طور باشد؛ آرامش، اعتماد و برادری.

کد مطلب 6644490

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