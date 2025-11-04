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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

اعلام شروط متقاضیان آزمون جذب مدرس انس با قرآن

اعلام شروط متقاضیان آزمون جذب مدرس انس با قرآن

شروط متقاضیان شرکت در آزمون جذب مدرس انس با قرآن از سوی اداره‌کل امور اساتید معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار هشتمین فراخوان جذب مدرس انس با قرآن دانشگاه آزاد اسلامی، شروط متقاضیان برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون آن به شرح زیر اعلام شد:

تحصیل در یکی از رشته‌های الهیات و معارف اسلامی

تحصیل در رشته‌های حوزه علمیه و رشته‌های علوم قرآن و حدیث و ادبیات عرب

دارا بودن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکتری یا معادل آنکه سطح ۳ یا ۴ حوزوی است.

حداقل معدل در مقطع کارشناسی ۱۴، کارشناسی‌ارشد ۱۶ و دکتری ۱۷ یا معدل ۴۷ برای مجموع سه مقطع

دارندگان گواهی کسب رتبه برتر حفظ یا قرائت در مسابقات کشوری سازمان‌ها و نهادها یا برگزیدگان استانی سازمان اوقاف و امور خیریه برای اخذ مجوز تدریس این درس در دانشگاه آزاد اسلامی از اولویت برخوردارند.

کد مطلب 6644561
فاطمه علی آبادی

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