اعلام شروط متقاضیان آزمون جذب مدرس انس با قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار هشتمین فراخوان جذب مدرس انس با قرآن دانشگاه آزاد اسلامی، شروط متقاضیان برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون آن به شرح زیر اعلام شد:

تحصیل در یکی از رشته‌های الهیات و معارف اسلامی

تحصیل در رشته‌های حوزه علمیه و رشته‌های علوم قرآن و حدیث و ادبیات عرب

دارا بودن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکتری یا معادل آنکه سطح ۳ یا ۴ حوزوی است.

حداقل معدل در مقطع کارشناسی ۱۴، کارشناسی‌ارشد ۱۶ و دکتری ۱۷ یا معدل ۴۷ برای مجموع سه مقطع

دارندگان گواهی کسب رتبه برتر حفظ یا قرائت در مسابقات کشوری سازمان‌ها و نهادها یا برگزیدگان استانی سازمان اوقاف و امور خیریه برای اخذ مجوز تدریس این درس در دانشگاه آزاد اسلامی از اولویت برخوردارند.