بسيجيان جامعه پزشكي كشور از مناطق عملياتي جنوب ديدن مي كنند

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر بيش از يك هزار نفر از اعضاي علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ، پزشكان و پيراپزشكان بسيجي از تاريخ 12-4 فروردين ماه 83 در قالب كاروان هاي راهيان نور عازم مناطق عملياتي جنوب خواهند شد .
اين بازديد با اهداف گسترش فرهنگ ايثار و شهادت ، انتقال تجارب ارزشمند دفاع مقدس به نسل جوان جامعه پزشكي و تجديد خاطره اعضاي تيم هاي اضطراري گروه پزشكي انجام مي گيرد.
گفتني است اين گروه طي سفر خود ، از مناطق اروند كنار - فاو - شلمچه - هويزه - خرمشهر - آبادان بازديد خواهد كرد . همچنين كاروان راهيان نور بسيج جامعه پزشكي در نظر دارد از بيمارستان صحرايي كه در زمان دفاع هشت ساله از آن استفاده مي شد ديدن نمايد.
نظر شما