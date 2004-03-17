  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۲۷ اسفند ۱۳۸۲، ۱۷:۰۷

در تعطيلات نوروز

بسيجيان جامعه پزشكي كشور از مناطق عملياتي جنوب ديدن مي كنند

بسيجيان جامعه پزشكي كشور در قالب كاروان هاي راهيان نور در فروردين 83 از مناطق عملياتي جنوب كشور بازديد خواهند كرد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر بيش از يك هزار نفر از اعضاي علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ، پزشكان و پيراپزشكان بسيجي از تاريخ 12-4 فروردين ماه 83 در قالب كاروان هاي راهيان  نور عازم مناطق عملياتي جنوب خواهند شد .

اين بازديد با اهداف گسترش فرهنگ ايثار و شهادت ، انتقال تجارب ارزشمند دفاع مقدس به نسل جوان جامعه پزشكي  و تجديد خاطره اعضاي تيم هاي اضطراري گروه پزشكي انجام مي گيرد.

گفتني است اين گروه  طي سفر خود ، از مناطق اروند كنار - فاو - شلمچه - هويزه - خرمشهر - آبادان بازديد خواهد كرد . همچنين كاروان راهيان نور بسيج جامعه پزشكي  در نظر دارد از بيمارستان صحرايي كه در زمان دفاع هشت ساله از آن استفاده مي شد ديدن نمايد.

کد مطلب 66447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها