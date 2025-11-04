نتایج نهایی سی و نهمین آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۲ هزار و ۵۵۹ نفر شرکت کننده برگزار شد.

کارنامه آزمون یکشنبه ۲۰ مهرماه منتشر شد و پس از آن انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ ادامه داشت. ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو، اعم از دولتی عادی و شهریه‌ای در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ١۴٠۴ تعداد ۴۰۰ نفر اعلام شده بود.

اسامی پذیرفته شدگان سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

پذیرفته شدگان لازم است جهت ثبت نام، بر اساس رشته و دانشگاه محل قبولی، اصل و اسکن مدارک مورد نیاز را آماده و طبق روش و زمانبندی که در سامانه اینترنتی دانشگاه محل پذیرش اعلام می شود، عمل کنند.

نظر به این که زمان و نحوه ثبت نام در سامانه اینترنتی دانشگاه ها اعلام می شود، پذیرفته شدگان پیش از مراجعه حضوری به دانشگاه های محل قبولی، باید از روز شنبه ۱۷ آبان به سامانه های مذکور مراجعه کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

مدارک مورد نیاز باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت محرز شدن الف) عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب) واجد شرایط نبودن فرد جهت شرکت و پذیرش در آزمون، ج) مغایرت و عدم صحت مدارک و د) مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد جلوگیری شده و ضمن لغو قبولی، داوطلب به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها معرفی خواهد شد.

الف) مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان سهمیه آزاد:

۱. ۶ قطعه عکس ۴×٣

۲. شناسنامه

۳. کارت ملی

۴. دانشنامه دندانپزشکی عمومی (یا مدرکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد)

تبصره: پذیرفته شدگانی که با استفاده از مقررات رتبه های برتر، استعدادهای درخشان، قانون تسهیل ازدواج جوانان و ... مجاز به شرکت در آزمون بوده اند، باید حداکثر تا ۳۱ مهر ۱۴۰۴ فارغ التحصیل شده باشند.

۵. کارت پایان خدمات یا معافیت دائم یا مدرکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان باشد.

۶. مدرک نشان دهنده وضعیت طرح نیروی انسانی (براساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون)

تذکر: پذیرفته شدگانی که ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی بوده اند، باید دوره مذکور را تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به پایان رسانده باشند.

۷. گواهی اشتغال به کار در حال حاضر، ویژه استفاده کنندگان از سهمیه استانی (بر اساس مندرجات دفترچه راهنما)

۸. آخرین حکم کارگزینی (ویژه مستخدمان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها)

ب) مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

۱) تمام مدارک مورد نیاز در بند الف (به جز مواردی که برای مشمولان سهمیه رزمندگان و ایثارگران مستثنا شده است)

۲) مدارک نشان دهنده وضعیت داوطلب جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران

ج) مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان سهمیه بومی (مناطق محروم):

۱. تمام مدارک مورد نیاز در بند الف

۱. مدارک نشان دهنده وضعیت بومی (براساس مندرجات دفترچه راهنما)

د) مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان سهمیه مازاد استعداد درخشان:

۱. تمام مدارک مورد نیاز در بند الف

۲. مدارک نشان دهنده وضعیت استعداد درخشان (براساس مندرجات دفترچه راهنما)

ه) مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان سهمیه مازاد ۲.۵ درصد نیروهای مسلح:

۱. تمام مدارک مورد نیاز در بند الف

۲. گواهی مربوط به کادر نیروهای مسلح (به تأیید بالاترین مقام مربوطه) ویژه مستخدمان نیروهای مسلح

تذکرات مهم:

عدم مراجعه و ثبت نام در زمان مقرر، به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

یکی از شرایط پذیرش در سهمیه ها، کسب نمره حدنصابی است که قانون معین کرده است. بنابراین، در صورتی که داوطلبان این سهمیه ها حد نصاب لازم را کسب نکرده باشند، حائز شرایط پذیرش نشده اند.

همچنین، ممکن است نفرات بالاتر آن سهمیه (با نمره بیشتر) ظرفیت را پُر کرده و داوطلب به رغم کسب حد نصاب، پذیرفته نشود.

انتشار کارنامه داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی تا پایان آذرماه

برای افرادی که انتخاب رشته/ محل انجام داده اند (اعمّ از پذیرفته شدگان و مردودان) کارنامه نهایی صادر می شود که جایگاه داوطلب را در رشته/محل های انتخابی اش، در مقایسه با سایر داوطلبانی که آن رشته/ محل را انتخاب کرده اند، نشان می دهد. این کارنامه تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

پذیرفته شدگان سهمیه بومی (مناطق محروم)، هنگام ثبت نام موظف به سپردن تعهد محضری به دانشگاه محل تعهد هستند. افرادی که با «تعهد خاص بومی» پذیرفته شده اند، این موضوع در کارنامه شان قید شده است.