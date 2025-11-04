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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

راهپیمایی دریادلان گناوه‌ای در روز استکبار ستیزی برگزار شد

راهپیمایی دریادلان گناوه‌ای در روز استکبار ستیزی برگزار شد

گناوه- همزمان با سراسر کشور، مردم دریادل و ولایتمدار گناوه با شرکت در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ،روز مبارزه با استکبار، فریاد استکبارستیزی سر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور و در یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهپیمایی این روز با حضور اقشار مختلف مردم گناوه برگزار شد.

اقشار مختلف دریادلان گناوه ای با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و فلسطین و عکس نوشته‌ها و پلاکاردهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها فریاد استکبارستیزی سر دادند.

راهپیمایی دریادلان گناوه‌ای در روز استکبار ستیزی برگزار شد

شرکت کنندگان با سردادن شعارهای کوبنده «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و حامیان آنها فریاد زدند و پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا و بیعت مجدد با ولایت رهبری اعلام کردند.

حضور دانش آموزان در کنار دیگر اقشار در این راهپیمایی و در روز دانش آموز، جلوه خاصی به این رویداد مهم ملی داده بود.

راهپیمایی دریادلان گناوه‌ای در روز استکبار ستیزی برگزار شد

این راهپیمایی از یادمان شهدای گمنام تا مصلی جمعه گناوه برگزار شد و در تجمع راهپیمایی کنندگان در مصلی برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرود دانش آموزی برپایی ایستگاه صلواتی انجام شد.

راهپیمایی دریادلان گناوه‌ای در روز استکبار ستیزی برگزار شد

سخنران مراسم امام جمعه گناوه بود و در پایان راهپیمایی قطعنامه راهپییمایی قرائت و با تکبیر شرکت کنندگان تائید شد.

راهپیمایی دریادلان گناوه‌ای در روز استکبار ستیزی برگزار شد

کد مطلب 6644963

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