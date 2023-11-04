به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور و در یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهپیمایی این روز با حضور اقشار مختلف مردم گناوه برگزار شد.

اقشار مختلف دریادلان گناوه ای با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و فلسطین و عکس نوشته‌ها و پلاکاردهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها فریاد استکبارستیزی سر دادند.

شرکت کنندگان با سردادن شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ای رهبر آزاده، آماده‌ایم و ۱۳ آبان ماه یوم الله، بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و حامیان آنها فریاد زدند و پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا و بیعت مجدد با ولایت رهبری اعلام کردند.

این راهپیمایی از چهارراه بنیاد شهید و امور ایثارگران تا یادمان شهدای گمنام برگزار شد و در تجمع راهپیمایی کنندگان برنامه‌های متنوعی شامل اجرای سرود همگانی و ایستگاه نقاشی به اجرا در آمد.

سپس با تجمع شرکت کنندگان ادامه یافت و و امام جمعه گناوه در جمع راهپیمایان سخنرانی کرد.