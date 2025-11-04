۱۳ آبان؛ روز اتحاد، آگاهی و هدایت هوشمندانه رهبری

خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان، علیرضا شاهمیرزاد: ۱۳ آبان، روزی است که ملت ایران به جهانیان نشان داد هیچ قدرتی، حتی آمریکا، نمی‌تواند اراده یک ملت مستقل را بشکند. این روز یادآور شجاعت مردمی است که در برابر زور و تحمیل ایستادند و ثابت کردند عزت، معامله‌بردار نیست.

از تسخیر لانه جاسوسی تا مقاومت امروز، ایران نه فقط مقاوم، بلکه مقتدر است. اقتدار ایران ریشه در اتحاد ملی، آگاهی و هدایت هوشمندانه رهبری امام خامنه‌ای دارد. هر تهدیدی از سوی آمریکا و دیگر قدرت‌های استکباری، با اراده ملت ایران و رهبری هوشمندانه ایشان شکست می‌خورد و صدای زورگویی‌ها به عقب رانده می‌شود.

۱۳ آبان یادآور این است که استقلال و قدرت واقعی با شعار به دست نمی‌آید؛ با آگاهی، شجاعت، همبستگی و رهبری مقتدر حفظ می‌شود. این روز نسل امروز را به یاد می‌آورد که مبارزه با استکبار، ایستادگی در برابر آمریکا و حفظ استقلال کشور، مسیر همیشگی ملت ایران است.

ایران امروز، بیدار، مقتدر و مستقل است.

۱۳ آبان روز تجدید عهد با تاریخ و آینده است؛ روزی که ملت ایران با هدایت رهبری خود اعلام می‌کند هر ملت عزتمند و بیدار، می‌تواند در برابر زور و ظلم مقاومت کند و مسیر تاریخ را به نفع عدالت تغییر دهد.

فرمانده حوزه بسیج شهرداری منطقه ۸ تهران