استکبار ستیزی اصل غیرقابل انکار انقلاب/ملت ایران صلح طلب و آزادی خواه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری یوم‌ الله 13 آبان گفت: تحقیق و تفحص در آموزه‌های دینی این حقیقت را بر ما روشن می‌کند که استکبارستیزی و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم در دین مبین اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

برپایی نشست‌های تبیینی استکبار ستیزی در کرمان

وی با اشاره به اینکه امروز ظلم ستیزی به صورت یک فرهنگ درآمده است، افزود: این امر باید از حالت شعاری خارج شده و به صورت عملی اجرا شود و در ایام پیش رو نشست‌های تبیینی استکبارستیزی در کرمان برگزار می شود.

صدفی با اشاره به اینکه نباید با زبان زور با ملت ایران سخن گفت، افزود: مردم ایران ضمن اینکه صلح طلب و آزادی خوا هستند از حقوق خود چشم پوشی نمی کنند.

ملت ایران همگام با ولایت و دولتمردان هستند

وی با اشاره به اینکه ایران خواهان تعامل با تمام دنیا است، تصریح کرد: مسئولان باید در مذاکرات خود به سه اصل مهم عزت، حکمت و مصلحت منافع ملی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، توجه ویژه داشته باشند.

صدفی یادآور شد: ملت ایران همواره پشتیبان نظام و انقلاب بوده اند و اکنون مردم ولایتمدار ایران اسلامی همگام با ولایت و دولتمردان هستند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان یوم الله 13 آبان را نماد روحیه حق طلبی ملت ایران دانست و گفت: مردم ایران هیچ‌گاه در مقابل ظلم و ستم سر فرود نمی آورده و برابر ناعدالتی های ایستادگی می کنند.

صدفی ادامه داد: سیاست استکبارستیزی یکی از اصول مهم و غیرقابل انکار انقلاب اسلامی ایران است و ما هیچ گاه در مقابل سیاست‌های سلطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویانه استکبار سکوت نخواهیم کرد.

لزوم حضور گسترده مردم در راهپیمایی 13 آبان

این مسئول بر لزوم حضور گسترده مردم در راهپیمایی 13 آبان تاکید کرد و افزود: همگی ما باید در این روز با اتحاد و همدلی پیام ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم.

صدفی زمان آغاز راهپیمایی را ساعت 9 صبح اعلام کرد و گفت: این راهپیمایی از چهار راه توحید آغاز شده و پس از عبور از چهار راه قدس، خیابان فلسطین و میدان بسیج در میدان عاشورا با سخنرانی استاندار کرمان و قرائت قطعنامه به پایان می رسد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان از سر دادن شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" در روز 13 آبان خبر داد و افزود: این شعار تنها شعار مردم ایران نیست بلکه همه ملت های بیدار، آزاده و ستم دیده در سراسر دنیا این شعار را سر می دهند.

ماهیت استکبار برای احاد جامعه تبیین شود

وی یادآور شد: برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز، مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، نشست های بصیرتی و همچنین چاپ کتابچه‌هایی در خصوص جنایات 50 ساله آمریکا از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای 13 آبان است.

این مسئول با اشاره به گلباران قبور مطهر شهدا اظهار داشت: از جمله اهداف گرامیداشت یو الله 13 آبان تجلیل از رهبری های هوشمندانه رهبر کبیر انقلاب و تلاش های ایشان برای به ثمر رساندن انقلاب و همچنین تجلیل از شهدا و ایثارگری‌های آنها است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: استکبار جهانی تلاش‌های بسیاری برای ضربه زدن به نظام انجام داده است و ملت باید نسبت به ماهیت استکبار آگاهی کافی داشته باشد که این وظیفه خطیر بر عهده اصحاب رسانه است.